IG Metall erhebt Vorwürfe: Beschäftigte bei Eberspächer sollen auf Geld verzichten – Werke vor Schließung

Bankangestellte verhindert Betrug Unbekannte Betrüger nehmen Seniorin in Leinfelden-Echterdingen ins Visier

Eine Bankmitarbeiterin konnte am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) verhindern, dass eine Seniorin einen hohen fünfstelligen Betrag Bargeld an Betrüger übergab. Die Polizei ermittelt nun und warnt vor der Masche.