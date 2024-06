IG-Metall-Chefin Christiane Benner: „Wir haben keine Zeit uns zu streiten“

1 Nur kein Stress: Christiane Benner in ihrem Büro vor der Frankfurter Skyline. Foto: Lando Hass/Lando Hass

Angesichts der Gräben zwischen IG Metall und Arbeitgebern könnte es in der neuen Tarifrunde Krach geben. Dennoch wirbt die neue Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner für einen „Schulterschluss“ mit der Wirtschaft – und setzt auf den EM-Titel für Deutschland.











Sieben Prozent mehr Lohn will die IG Metall in der im September beginnenden Tarifrunde fordern. Es könnte angesichts der Vorstellungen der Arbeitgeber konfrontativ werden. Doch die neue Vorsitzende Christiane Benner will den großen Konflikt, so scheint es, lieber vermeiden.