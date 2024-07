IG-Metall-Chefin Benner: IG Metall will auch einen Mitgliederbonus

1 IG-Metall-Chefin Christiane Benner verkündet ein neues Ziel in der anstehenden Tarifrunde. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Chemietarifpartner haben erstmals eine Vorteilsregelung vereinbart. Jetzt wollen die Metaller es nachmachen, wie ihre Vorsitzende Christiane Benner auf der Bezirkskonferenz der IG Metall Baden-Württemberg verkündet.











Für Christiane Benner, die vor rund 180 Tagen gewählte IG-Metall-Vorsitzende, ist es die erste Bezirkskonferenz im Südwesten. So unspektakulär ihr Auftritt in Ludwigsburg auch über die Bühne geht, so enthält er doch eine Überraschung. Demnach will die IG Metall ergänzend zu ihren bisherigen Forderungen vor allem nach sieben Prozent höheren Entgelten und einer sozialen Komponente zugunsten der unteren Entgeltgruppen in der nächsten Tarifrunde noch einen Mitgliederbonus verlangen.