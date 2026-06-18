Bei der IG Metall verspricht Ministerpräsident Cem Özdemir eine intensive Beteiligung der Gewerkschaften in der Krise – mahnt aber auch Veränderungsbereitschaft an.

Es ist sein erster großer Auftritt als Ministerpräsident vor den Gewerkschaften. Und Cem Özdemir lässt bei der Bezirkskonferenz der IG Metall in Ludwigsburg keinen Zweifel daran, dass er sich diesen verbunden fühlt. Dennoch nutzt er den Premierenauftritt – der teils einer wirtschaftspolitischen Regierungserklärung gleichkommt – auch, um Veränderungswillen einzufordern.

„Ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie“, sagt der grüne Regierungschef. „Mein Vater war stolzer Metaller, meine Mutter hat in der Papierfabrik gearbeitet, bis die Papierfabrik geschlossen wurde.“ Wenn im Betrieb die Angst um den Arbeitsplatz umgehe, „dann bleibt sie nicht am Werkstor stehen, sondern kommt mit nach Hause an den Küchentisch“. Dies sei momentan auch die Realität vieler Familien in Baden-Württemberg. „Denn unser klassisches Wirtschaftsmodell ist herausgefordert wie noch nie zuvor.“

„Standortsicherung nur gemeinsam mit den Arbeitnehmern“

Es vergehe für ihn quasi kein Tag ohne einen Termin, der sich um diese Probleme drehe – den ersten Termin nach seiner Wahl in Sachen Wirtschaft habe er mit Gewerkschaftern und Betriebsräten gehabt. Einen weiteren Termin gleich nach seiner Vereidigung habe er mit den Spitzen von Automobilherstellern und Zulieferern bestritten.

Immer wieder unterstreicht Özdemir in seiner halbstündigen Rede das Miteinander: „Baden-Württemberg war immer dann besonders erfolgreich, wenn technische Exzellenz und soziale Verantwortung zusammengedacht worden sind.“ Heißt: „Die Veränderungen, die unser Land jetzt braucht, können nicht gegen die Beschäftigten gelingen – Standortsicherung geht nur gemeinsam mit den Arbeitnehmern.“ Dies habe er auch den Arbeitgebern schon deutlich gemacht. Reine Innovationskraft werde die Standortnachteile im globalen Wettbewerb nicht mehr wettmachen. „Deshalb müssen alle Seiten bereit sein, ihren Beitrag zu leisten.“ Sein Job sei es, „darauf zu achten, dass die Lasten fair und nicht einseitig verteilt werden“.

Bestehende Arbeitsplätze sichern, neue Arbeitsplätze schaffen und den Wohlstand auf eine stabile Grundlage stellen – daran möchte er gemessen werden. „Das muss Chefsache sein.“ Somit wolle er die Interessen des Landes auch auf Bundesebene massiv einbringen, versichert Özdemir.

Und weil sich seine Regierung derzeit bei der Gesundheitsreform quer legt, erhält noch die Schwestergewerkschaft IG BCE (Bergbau-Chemie-Energie) ein Lob, die zur Stärkung des Pharmastandortes „einen sehr klugen Vorschlag gemacht hat“: Statt der im Gesetzentwurf vorgesehenen „dynamischen Herstellerabschläge“, die den Unternehmen keine Planungssicherheit brächten, sollte man den Beitrag der Pharmaindustrie daran knüpfen, „ob sie in Deutschland investieren oder nicht“. Dies mache er sich zu eigen: Voraussetzung müsse sein, dass in Deutschland Arbeitsplätze geschaffen werden – auch Berlin solle dies als Grundlage nehmen.

„Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen“

Dass er den Strategiedialog Automobilwirtschaft BW weiterführen will, erwähnt Özdemir in Ludwigsburg nicht. Stattdessen verspricht er Einsatz für diese Kernindustrie auf EU-Ebene. Konkret geht es ihm vor allem um die CO₂-Flottenziele der EU für das Jahr 2030 – da brauche es eine rasche Planungssicherheit bei der Flexibilisierung der Grenzwerte. „Das Autopaket der Kommission muss nachgebessert werden“, fordert der Regierungschef. Hintergrund ist die Sorge, dass drohende Strafzahlungen bei Nichterreichen der Flottenziele den Automobilstandort Baden-Württemberg schwächen. „Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen – Europa darf nicht länger zusehen, bis heimische Industrien keine Zukunft mehr haben, weil anderswo staatliche Subventionen ohne Ende fließen“, mahnt der Grüne.

Schon bald ein Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin

Auch das europäische Beihilferecht sieht er kritisch: „Als innovationsstarke Transformationsregion darf Baden-Württemberg bei Ansiedlungen von Zukunftstechnologien nicht länger in Brüssel diskriminiert werden.“ Gut also, dass er schon bald einen Termin bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in Brüssel hat.

Die Bezirksleiterin der IG Metall, Barbara Resch, stimmt die eigenen Reihen ihrerseits mit „unbequemen Erkenntnissen“ auf Veränderungsbereitschaft ein. „Eine Gewerkschaft, die nur die Fehler der anderen benennt, hört irgendwann auf, ernst genommen zu werden“, argumentiert sie. Und wer nicht bereit sei, eigene Fehler anzuschauen, werde sie wiederholen. So sei es die „größte Gefahr, dass Arbeitgeber, Politik und wir als Gewerkschaft in den vergangenen Jahren zu oft damit beschäftigt waren, das Bestehende zu verteidigen, statt das Neue zu bauen“.

An die Hardliner gerichtet, die angesichts des Drucks von Wirtschaft und Politik auf kompromisslosen Widerstand setzen, sagt Resch: „Eine Totalblockade würde uns vielleicht moralisch befriedigen, strategisch aber ins Abseits führen – es kann nicht unser Anspruch sein, mit der richtigen Haltung unterzugehen.“ Die IG Metall Baden-Württemberg könne beides: „Wir bleiben kooperativ und konstruktiv – nicht weil wir naiv sind, sondern weil es die einzige Methode ist, die tatsächlich etwas verändert.“ Die Gewerkschaft werde zugleich „niemals die Hand reichen für Scheinlösungen, die den Beschäftigten Schmerzen zufügen und gleichzeitig keine Perspektive bieten“.

Bezirksleiterin: Die Tarifrunde „wird ein heißer Ritt“

Und die im Herbst anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie? Die ist offiziell noch kein Thema. Aktuell läuft die große Mitgliederbefragung, aus der die konkreten Forderungen abgeleitet werden. „Das wird ein heißer Ritt“, sagt Resch. „Wir kommen aber auch in schwierigen Zeiten nicht als Bittsteller.“ Und der Abschluss müsse einen Beitrag zur betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung leisten.