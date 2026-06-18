Bei der IG Metall verspricht Ministerpräsident Cem Özdemir eine intensive Beteiligung der Gewerkschaften in der Krise – mahnt aber auch Veränderungsbereitschaft an.
Es ist sein erster großer Auftritt als Ministerpräsident vor den Gewerkschaften. Und Cem Özdemir lässt bei der Bezirkskonferenz der IG Metall in Ludwigsburg keinen Zweifel daran, dass er sich diesen verbunden fühlt. Dennoch nutzt er den Premierenauftritt – der teils einer wirtschaftspolitischen Regierungserklärung gleichkommt – auch, um Veränderungswillen einzufordern.