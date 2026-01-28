Trotz Industriekrise will sich die IG Metall Baden-Württemberg in der Tarifrunde nicht zurückhalten. In den Belegschaften hat der Wunsch nach mehr Gehalt nicht höchste Priorität.
Als „Schicksalsjahr“ sieht die IG Metall das Jahr 2026 – es „entscheidet darüber, ob Baden-Württemberg Industrieland bleibt oder ob wir ins Hintertreffen geraten“, sagt die Bezirksleiterin Barbara Resch. Ihre Adressaten sind die Regierenden und Unternehmen, die „klare politische Entscheidungen“ treffen und den Beschäftigten Perspektiven aufzeigen sollen. „Wer weiter zaudert, gefährdet die Zukunft des Landes.“