IFA 2025: Die Highlights der Messe in Berlin

Die IFA 2025 in Berlin geht zu Ende. Von Fernseh-Technologie über Smartphone bis zur Robotik: Diese Highlights wurden auf der großen Technikmesse vorgestellt.
Die IFA Berlin 2025 hat gezeigt, wohin die Reise der Technik in den kommenden Jahren geht. Die großen Trends: künstliche Intelligenz, smarte Haushaltsgeräte und nachhaltige Energielösungen. Für viele Besucher war spürbar: Technik soll nicht nur stärker und schneller werden, sondern auch einfacher im Alltag helfen und Ressourcen schonen. Das sind einige Highlights der Messe.