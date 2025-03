Am 3. März ist Carl Dean, der langjährige Ehemann der Country-Legende Dolly Parton (79), im Alter von 82 Jahren gestorben. Nun widmete ihm seine trauernde Witwe zum Abschied einen höchst emotionalen Song, in dem sie ihre gemeinsame Zeit noch einmal aufleben lässt und ihrem verstorbenen Partner für diese dankt.

Mit dem Bauunternehmer Carl Dean, den sie der Legende nach vor einem Waschsalon kennenlernte, war die Sängerin seit 1966 bis zu seinem Lebensende glücklich verheiratet. Im Gegensatz zu seiner prominenten Gattin hielt sich Dean jeglichem Rampenlicht konsequent fern und lehnte Interviews stets strikt ab. Wie Dolly Partons Abschieds-Lied deutlich macht, war er jedoch im Hintergrund für sie immer der verlässliche Fels in der Brandung.

Der Star ihrer Lebensgeschichte

In ihrem jüngsten Instagram-Post schrieb die Sängerin unter ein Foto, dass die beiden in jungen Jahren zeigt: "Ich verliebte mich in Carl Dean, als ich 18 Jahre alt war. Wir haben 60 wert- und bedeutungsvolle Jahre miteinander verbracht. Wie alle großen Liebesgeschichten, enden auch diese nie. Sie leben in der Erinnerung und in Liedern weiter. Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein, und ich widme ihm dieses Lied."

Bei dem besagten Song handelt es sich um eine Ballade mit dem Titel "If You Hadn't Been There" (dt. "Wenn du nicht da gewesen wärst"). Darin singt sie mit merklich brüchiger Stimme: "Wenn du nicht da gewesen wärst / Wo wäre ich dann? / Ohne dein Vertrauen / Liebe und Glaube / Die Höhen und Tiefen / Haben wir immer geteilt / Und ich würde nicht hier sein / Wenn du nicht da gewesen wärst".