In Schweden findet heute der Nationalfeiertag statt. Dazu veröffentlichte der Palast neue Bilder von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar.
Heute feiert Schweden seinen Nationalfeiertag. Das Königshaus hat dazu Fotos von Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10) veröffentlicht. Darauf sind die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) unter anderem beim Streicheln von Schafen in der Nähe des Schlosses Haga zu sehen. Auch Fotos der beiden aus den vergangenen Jahren gibt es auf Instagram zu bewundern. Die aktuellen Bilder der Nachwuchsroyals wurden bereits vorab aufgenommen. Prinzessin Estelle wird den Nationalfeiertag außerhalb Schwedens verbringen, da sie sich laut der Zeitung "Aftonbladet" auf einer Sprachreise befindet.