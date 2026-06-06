In Schweden findet heute der Nationalfeiertag statt. Dazu veröffentlichte der Palast neue Bilder von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar.

Heute feiert Schweden seinen Nationalfeiertag. Das Königshaus hat dazu Fotos von Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10) veröffentlicht. Darauf sind die beiden Kinder von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) unter anderem beim Streicheln von Schafen in der Nähe des Schlosses Haga zu sehen. Auch Fotos der beiden aus den vergangenen Jahren gibt es auf Instagram zu bewundern. Die aktuellen Bilder der Nachwuchsroyals wurden bereits vorab aufgenommen. Prinzessin Estelle wird den Nationalfeiertag außerhalb Schwedens verbringen, da sie sich laut der Zeitung "Aftonbladet" auf einer Sprachreise befindet.

Das steht am Nationalfeiertag für die Royals an Das schwedische Königspaar Carl Gustaf (80) und Silvia (82) beginnt seine Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag Medienberichten zufolge unterdessen im Schloss Skokloster in der Gemeinde Håbo. Dort wird König Carl Gustaf eine Festrede halten.

Gleichzeitig öffnen Prinzessin Victoria und Prinz Daniel die Palasttore und heißen die Öffentlichkeit zu einer gemeinsamen Feier willkommen. Im Schloss gibt es ein Kinderprogramm sowie unter anderem Vorträge zum Kulturerbe, bevor von Skeppsholmen aus 21 Salutschüsse abgefeuert werden.

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel werden sich anschließend zum Skönviksparken in Rönninge begeben, um dort an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Abend wird die Königsfamilie bei weiteren Festen zum Nationalfeiertag anwesend sein.

Viele Feste für das Königshaus

Im schwedischen Königshaus gibt es derzeit eine Menge Feierlichkeiten. König Carl XVI. Gustaf hat am 30. April seinen runden Geburtstag zelebriert. Am 19. Juni kann er mit seiner Ehefrau Königin Silvia zudem den 50. Hochzeitstag begehen. Die eigentlichen Feierlichkeiten sind für Samstag, 13. Juni, angesetzt. Sie werden vorgezogen, da der 50. Hochzeitstag am 19. Juni auf den Mittsommerabend fällt.