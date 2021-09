11 Üppige grüne Oase zwischen Altstadt und Enzauen von Bietigheim-Bissingen: Im Japangarten wachsen etliche fernöstliche Pflanzen zwischen anmutigen Wasserläufen. Foto: Simon Granville

Bietigheim-Bissingen - Idyllisch plätschert die Metter an diesem Spätsommertag durch Bietigheim. Vögel zwitschern. Ein junger Mann sitzt am Ufer und starrt auf sein mobiles Telefon. Wind bläst die schwül-warme Luft davon. Es soll kühler werden in den kommenden Tagen. Auf der einen Seite des Flüsschens, das ein paar Hundert Meter entfernt in die Enz mündet: schmucke Fachwerkfassaden. Nach dem Überschreiten einer Fußgängerbrücke beginnt das Kontrastprogramm: Willkommen in einer anderen Welt, im Japanischen Garten, einem Stückchen Asien mitten in der Stadt.

Wer genau wissen will, was es mit diesem Japanischen Garten auf sich hat, sollte sich mit der Leiterin der Stadtgärtnerei Bietigheim-Bissingen treffen. Roswitha Ott war nämlich schon dabei, als die Grünfläche inklusive Wasserfall Ende der 1980er-Jahre komplett neu angelegt worden ist – für die Landesgartenschau im Jahr 1989.

Ein sechs Meter hoher Bambus

Damals hat sie den japanischen Künstler Jun Suzuki und den Gartenmeister Mitsuru Tabata tagtäglich bei der Arbeit begleitet. Man könnte sagen, Frau Ott kennt hier jedes Pflänzchen persönlich. Zum Beispiel den Bambus, der geschätzt sechs Meter weit gen Himmel wächst und die Niwaki-Kiefern, deren Kerzen regelmäßig abgebrochen werden, damit die Bäume ihre klassische Form bekommen, die in Japan beliebte Kissenform, wie die Fachfrau erklärt. Am Wegesrand wächst japanischer Ahorn, nur ein paar Schritte weiter stehen zwei Kirschbäume aus der japanischen Partnerstadt Kusatsu.

Warum nur unterhält das schwäbische Städtchen Bietigheim schon seit einer halben Ewigkeit Beziehungen zu Japan? Warum gibt es diesen Japangarten, der erstmals 1980 angelegt worden ist? Erwin von Bälz ist Schuld. Dem anno 1849 in Bietigheim geborenen Mann ist die besondere Affinität der Kommune und einiger ihrer Bürger zu Japan zu verdanken.

Leibarzt der kaiserlichen Familie

Der Mediziner Bälz, erzählt Roswitha Ott, sei Leibarzt der kaiserlichen Familie gewesen. Er gilt als Mitbegründer der modernen Medizin in Japan, hatte sich um die Nutzung der heißen Quellen in der Stadt Kusatsu verdient gemacht. Im Jahr 1962 – knapp 50 Jahre nach Erwin von Bälz’ Tod – wurde die Städtepartnerschaft offiziell gesiegelt.

Seither haben die Freunde aus Asien immer wieder Gastgeschenke mit nach Bietigheim gebracht, von denen viele im Japangarten zu sehen sind. Etwa der imposante Erwin-Bälz-Gedenkstein, bei dem es sich um eine Kopie des Gedenksteins handelt, der schon seit 1935 in Kusatsu an den Mediziner aus Schwaben erinnert, der einst in Tübingen studiert hat und wenig später nach Japan aufgebrochen war.

Im Garten gibt es eine japanische Steinbrücke und Steinlaternen aus Fernost. Das Geburtshaus von Bälz stehe übrigens gleich neben dem Japangarten, erzählt Roswitha Ott. Hauptbestandteil der kleinen Parkanlage sei der Wasserlauf, so Ott. In den Bergen – symbolisiert durch mächtige Basaltsteine – entspringt das Wasser und fließe „dann durch Auenlandschaften bis ins Meer“ - tatsächlich landet das Wasser leise plätschernd zunächst in einem kleinen Teich im Park und dann in der Metter.

Früher sind die Besucher kreuz und quer gelaufen

Früher war der Japangarten jederzeit öffentlich zugänglich. Doch die Menschen sind immer wieder kreuz und quer durch die Pflanzen marschiert. Deshalb ist das Gelände seit rund 30 Jahren umzäunt. Wer Eintritt wünscht, muss sich bei der Stadt anmelden. Dann unternimmt Roswitha Ott mit den Gästen einen kleinen Rundgang. Und dann erzählt sie von Bälz und von der Städtepartnerschaft, von den Exponaten und von den Pflanzen, etwa vom Ginkgo. Die Blätter dieses Baums, der ursprünglich aus China stammt, werden pharmazeutisch genutzt - passt aber trotzdem ganz gut zu dem legendären Mediziner aus Bietigheim.

Wer den Japangarten besuchen will, kann sich bei der Stadtgärtnerei für eine Führung anmelden, Telefonnummer 07142 / 74227