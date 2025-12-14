Alles beginnt im kommenden Jahr mit einem neuen Themenbereich. In wenigen Jahren soll sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig dann komplett in den "Asterix Park Deutschland" verwandeln.

In ganz Deutschland gibt es keinen Parc Astérix. Ganz Deutschland? Nein! Ein deutscher Freizeitpark hat sich vorgenommen, in den nächsten Jahren zum ersten Park außerhalb Frankreichs zu werden, in dem sich alles um die beliebten Comicfiguren Asterix, Obelix und die anderen Bewohner eines kleinen gallischen Dorfes dreht. Die Rede ist vom Belantis-Freizeitpark in der Nähe von Leipzig.

Es geht mit Idefix los Obelix' treues Hündchen Idefix ist die erste Figur aus den berühmten Comics von René Goscinny (1926-1977) und Uderzo (1927-2020), die einen eigenen Themenbereich bekommt. Wie kürzlich mitgeteilt wurde, soll "Idefix' Abenteuerland" schon im Frühjahr 2026 im Belantis eröffnet werden.

Laut Angaben des Parks wird es "die erste Asterix-Erlebniswelt außerhalb Frankreichs" sein. Geboten werden soll laut einer Mitteilung ein Erlebnis besonders auf Familien und Kinder zugeschnitten. Geplant sind unter anderem neue Fahrgeschäfte, ein großer Spielplatz und ein Bereich, in dem die kleinen Besucherinnen und Besucher ihre Comichelden treffen können. Vielleicht gibt es zur Eröffnung ja auch ein Ständchen von Troubadix.

Der Freizeitpark verwandelt sich

Doch damit nicht genug: In nur wenigen Jahren werden sich dann im gesamten Freizeitpark die gallischen Kultfiguren tummeln, beziehungsweise werden Attraktionen rund um die Asterix-Comics erlebbar sein. Belantis soll sich in den ersten Parc Astérix verwandeln, der nicht in Frankreich gelegen ist. Bis 2030/2031 entsteht so der "Asterix Park Deutschland". Langfristig sei geplant, dann im Jahr 900.000 bis eine Million Besucherinnen und Besucher empfangen zu können.

Das Abenteuer im ersten Parc Astérix, der unweit von Paris gelegen ist, begann im Jahr 1989. Zum 35-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr konnte man laut offizieller Mitteilung einen Besucherrekord von etwas mehr als 2,8 Millionen Gästen verzeichnen. Wer auf Adrenalin steht, vergnügt sich beispielsweise mit den "Oziris" oder "Toutatis"-Achterbahnen, aber selbstverständlich wird auch Unterhaltung für die Kleinen und die ganze Familie geboten.