Alles beginnt im kommenden Jahr mit einem neuen Themenbereich. In wenigen Jahren soll sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig dann komplett in den "Asterix Park Deutschland" verwandeln.
In ganz Deutschland gibt es keinen Parc Astérix. Ganz Deutschland? Nein! Ein deutscher Freizeitpark hat sich vorgenommen, in den nächsten Jahren zum ersten Park außerhalb Frankreichs zu werden, in dem sich alles um die beliebten Comicfiguren Asterix, Obelix und die anderen Bewohner eines kleinen gallischen Dorfes dreht. Die Rede ist vom Belantis-Freizeitpark in der Nähe von Leipzig.