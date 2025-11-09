Wettbewerb von Studierenden: Hoffnung für Stuttgarts Treppenhocker? Cooler Bauplan für die City

Angehende junge Architekten aus Stuttgart zeigen, wie mitten in der Stadt zwischen Cranko-Schule und der Staatsgalerie ein toller Ort entstehen könnte. Wie sieht er aus?
Oft liegt Stuttgart am Meer, allerdings vor allem in der Fantasie und wenn vorm Stadtpalais am Charlottenplatz im Sommer mal wieder die Liegestühle ein bisschen Sonnestrandspaßfeeling verbreiten. Seit das Museum und die Treppe zu Ende saniert wurden, ist das einer der Lieblingsplätze junger Stuttgarterinnen und Stuttgarter – ebenso wie ein paar Meter weiter das Café im Neubau der Landesbibliothek.