Vom großen Park in der Innenstadt bis zum unbekannten Villen-Garten mit wundervollem Ausblick – in Stuttgart gibt es einige Grünflächen, die zum gemütlichen Picknick einladen. Wo es die schönsten Picknick-Spots in Stuttgart gibt? Hier ein Überblick.

Picknicken im Höhenpark Killesberg

Bereits vor dem offiziellen Eingang in den Höhenpark möchte man am liebsten die Picknickdecke rauskramen und es sich gemütlich machen. Besonders malerisch wird’s dann aber im Inneren. Ob im Tal der Rosen, direkt am Killesbergturm oder in der Nähe der Tiere – hier gibt es jede Menge freie Flächen mit einladenden Wiesen zum Picknicken. Wer mit Kindern unterwegs ist, kann es sich in der Nähe des Spielplatzes gemütlich machen oder die Schweine und Alpakas besuchen.

Der Villa Berg Park lädt zum Picknick ein

Vor malerischer Kulisse picknicken kann man auch im Villa Berg Park. Entweder man lässt sich direkt vor der alten Villa nieder oder man sucht sich ein Plätzchen im unteren Teil des Parks, ganz in der Nähe des Rosengartens. Mit Hund trifft man hier auf den ein oder anderen Spielkameraden. Wer sein Picknick mit einem anschließenden Spaziergang verbinden möchte, hat im Villa Berg Park so einiges zu entdecken oder kann über die Brücke in den Schlosspark flanieren.

Zeit verbringen im Kurpark Bad Cannstatt

Mitten in Bad Cannstatt liegt der malerische Kurpark direkt am Kursaal. Er ist unterteilt in den unteren Kurpark, der sich vor dem Kursaal befindet und den oberen Kurpark, der sich weiter oben hinter dem Kursaal entfaltet. Im oberen Teil schlängeln sich zahlreiche kleinere Wege durch die Natur. Die landschaftliche Gestaltung dieses Teils wurde englischen Gärten nachempfunden. Die großen Liegewiesen im oberen und unteren Kurpark laden zum Verweilen, Spielen und Picknicken ein.

Bismarckturm: Picknick mit Aussicht

Der Bismarckturm im Stuttgarter Norden ist ein beliebter Aussichtsturm auf dem Gähkopf. Zwischen Ostern und Ende Oktober können Besucher die 92 Stufen des Turms erklimmen und eine beeindruckende Aussicht genießen. Rund um den Turm finden sich einige Parkbänke, die zum Verweilen einladen. Wer seine Picknickdecke ausbreiten möchte, kann dies auf der großen Liegewiese hinter dem Turm tun. Wer hier mit seinem Vierbeiner den Tag verbringt, trifft eine Menge potenzieller Spielkameraden für die Fellnase.

Max-Eyth-See: Picknick am Wasser

Am Ufer des Max-Eyth-Sees können Städter ihre Zehen ins Wasser tauchen oder im warmen Sand vergraben. Wer direkt am kleinen Strandabschnitt sitzen möchte, kann sich einen der Strandstühle sichern. Wer einen Picknickkorb packt, kann ihn hier auch mit aufs Wasser nehmen. Denn den See kann man auch in Booten befahren. Alternativ bieten sich rund um den See zahlreiche große Liegewiesen mit viel Platz zum Spielen, Toben und Picknicken.

Rundumsicht an der Grabkapelle auf dem Württemberg

Eine der wohl schönsten Aussichten Stuttgarts gibt es von der Grabkapelle auf dem Württemberg. Die Grabkapelle befindet sich auf dem Gipfel des Rotenbergs im gleichnamigen Stadtteil. Ebenerdige Wiese gibt es direkt um die Grabkapelle weniger, dafür direkt ganz oben einige Parkbanken, auf denen man es sich gemütlich machen kann. Wer eine flache große Wiese für die eigene Picknickdecke sucht, wird auf der nahegelegenen Engelseer Heide fündig.

Rosensteinpark und Schlossgarten

Zentral, gut zu erreichen und ganze 64 Hektar groß ist der Schlossgarten in Stuttgart. Ganze 600 Jahre ist die Parkanlage alt. Unterteilt wird der Schlossgarten offiziell in drei Teile: den Oberen, Mittleren und Unteren Schlossgarten. Im Rosengarten kann man vorbei an wunderschönen Rosen und plätschernden Brunnen schlendern. In diesem großen Park kann man zwischen jahrhundertealten Bäumen die Picknickdecke auspacken und die Ruhe der Natur genießen. Besonders malerisch sitzt man an den kleinen Bachläufen unter Trauerweiden. Wer ein Herz für Architektur hat, besichtigt noch das Schloss Rosenstein, das zwischen 1822 und 1830 erbaut wurde und heute ein Naturkundemuseum beherbergt.

Großartige Aussicht vom Park der Villa Scheufelen

Eine der wohl unbekanntesten Grünanlagen in Stuttgart ist der Park der Villa Scheufelen. Direkt an der Ecke Charlotten- und Alexanderstraße finden Stuttgarter diesen unbekannten Park mit einladender Obstwiese. Wer seine Picknickdecke hier ausbreitet, kann bei bester Aussicht seine Snacks oder ein Glas Wein genießen. Zu erreichen ist der Park mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestellen Stafflenbergstraße, Eugensplatz und Olgaeck.

Picknick an der Solitude

Ein Märchenschloss wie es im Buche steht. Das Schloss Solitude ist ein sehr gut erhaltenes Schloss aus der Zeit des Rokoko am Übergang zum Frühklassizismus. Der Schlossgarten rund um Schloss Solitude ist ein beliebtes Ausflugsziel in Stuttgart mit einer malerischen Landschaft und einer tollen Aussicht. Der frühere opulente Barockgarten existiert heute nicht mehr, doch einladend ist der Schlossgarten rund um das prächtige Schloss noch immer. Umgeben von Wäldern bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten für Spaziergänge. Auf der großen Wiese gibt es ausreichend Platz zum Spielen oder Picknicken.

Zentral im Stadtgarten picknicken

Ein kleines grünes Juwel mitten in der Stadt: Im Stadtgarten, der direkt an die Uni Stuttgart grenzt, gibt es genug Platz in schöner Umgebung auf grüner Wiese zu picknicken. Nicht nur bei Studierenden ist der Park ein beliebter Treffpunkt, auch Familien finden hier zum gemeinsamen Treffen zusammen oder Rentner gehen mit ihrem Hund spazieren. Besonders schön kann man im Schatten der Bäume vor dem Skulpturengang sitzen. An einzelnen Bäumen sind Vorrichtungen für Slacklines zu finden. Andere Besucher spielen lieber Badminton oder Fußball auf den Wiesen. Am weiteren Ausbau und der Verbesserung des Stadtgartens sind vor allem die Hochschulen interessiert. Initiativen beschäftigen sich mit der Planung der Entwicklung des Stadtgartens.