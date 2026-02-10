Ideen für Verliebte: Orte für einen Kurztrip zum Valentinstag

Der Valentinstag steht vor der Tür, aber die romantische Überraschung ist noch nicht einmal geplant? Diese Reiseziele sind eine gute Inspiration für einen spontanen Tagesausflug oder Wochenendtrip zu zweit.
Am 14. Februar feiern verliebte Pärchen wieder den Valentinstag. Wer seiner besseren Hälfte in diesem Jahr mehr als nur die althergebrachten Blumen oder Pralinen schenken möchte, für den ist vielleicht ein romantischer Kurztrip die perfekte Idee. Viele schöne Ziele liegen direkt vor der Haustüre oder sind in nur wenigen Stunden erreichbar und eignen sich daher bestens für einen spontanen Tagesausflug oder Wochenendtrip.