Ideen für Verliebte: Orte für einen Kurztrip zum Valentinstag

Der Valentinstag steht vor der Tür, aber die romantische Überraschung ist noch nicht einmal geplant? Diese Reiseziele sind eine gute Inspiration für einen spontanen Tagesausflug oder Wochenendtrip zu zweit.

Am 14. Februar feiern verliebte Pärchen wieder den Valentinstag. Wer seiner besseren Hälfte in diesem Jahr mehr als nur die althergebrachten Blumen oder Pralinen schenken möchte, für den ist vielleicht ein romantischer Kurztrip die perfekte Idee. Viele schöne Ziele liegen direkt vor der Haustüre oder sind in nur wenigen Stunden erreichbar und eignen sich daher bestens für einen spontanen Tagesausflug oder Wochenendtrip.

Romantik an der Mosel, am Bodensee und im Kaffeehaus Das Städtchen Cochem in der Rheinland-Pfalz gehört zu den wohl romantischsten Orten Deutschlands. An der Mosel gelegen, thront wie aus einem Märchen hoch über der Stadt die Reichsburg. Bei einem Spaziergang entlang der Mosel, vorbei an Fachwerkhäusern sowie Weinstuben und einem Glas Riesling wird es beschaulich. Beispielsweise von Düsseldorf oder Frankfurt am Main aus, ist Cochem mit dem Auto in rund zwei Stunden zu erreichen.

Konstanz am Bodensee verbindet südliches Flair mit mittelalterlichem Charme. Die historische Altstadt mit ihren bunten Häuserfassaden lädt zum Bummeln ein, während der See auch im Februar seine ganz eigene Magie entfaltet. Hier sind romantische Momente also ebenfalls so gut wie garantiert. Wer mag, setzt beispielsweise mit der Fähre nach Meersburg über oder macht einen Abstecher nach Zürich, das mit dem Auto knapp eine Stunde entfernt liegt.

Das österreichische Salzburg ist nicht nur bekannt für seine Festspiele, sondern bietet auch sonst eine zauberhafte Mischung aus Kultur, Geschichte und entzückendem Flair. Von München aus in weniger als zwei Stunden erreichbar, locken die berühmte Getreidegasse, Kaffeehäuser, Mozarts Geburtshaus oder auch das DomQuartier-Museum, das etwa ein Valentinstags-Special mit Musik und Sekt anbietet.

Französische Lebensart und belgische Schokolade

Straßburg liegt nur einen Katzensprung von der deutschen Grenze und lässt Besucherinnen sowie Besucher gut eine Stunde von Karlsruhe entfernt in die französische Lebensart eintauchen. Wie geschaffen für einen romantischen Spaziergang ist etwa das historische Viertel Petite France. Dazu ein Besuch des imposanten Straßburger Münsters und den Tag bei Flammkuchen oder süßen Spezialitäten ausklingen lassen...

Beispielsweise von Aachen aus sind Ausflügler in unter drei Stunden im belgischen Brügge. Für alle, die den Liebsten oder die Liebste doch mit Schokolade beschenken möchten, ist die Stadt wie gemacht. Hier gibt es nicht nur ein Schokoladenmuseum, auch in den vielen Chocolaterien werden unzählige Leckerbissen zur Kultur erhoben. Im Februar dürfte die Stadt zudem weniger überlaufen als in den Sommermonaten sein.

Die Hansestadt Lübeck im hohen Norden bietet eine ebenso spannende Mischung aus Kultur, Geschichte und kulinarischen Genüssen. Die von Wasser umgebene Altstadtinsel mit ihren verwinkelten Wegen und das berühmte Holstentor sind echte Schmuckstücke. Wer von all der Schokolade genug hat, findet hier eine andere süße Spezialität, die allerdings nicht jedem schmeckt. Lübeck ist berühmt für sein Marzipan.

In gut zwei Stunden ist man von etwa Dresden aus in der tschechischen Hauptstadt. Cafés, Bootsfahrten auf der Moldau, die Karlsbrücke bei Sonnenuntergang... Prag ist sicherlich eine der romantischsten Großstädte, die sich in Europa finden lassen. Außerdem bietet Prag ein in der Regel deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als viele andere Großstädte. Nicht romantisch, aber erfreulich: Wenn der kleinere Geldbeutel beim Candle-Light-Dinner nicht darauf schauen muss, ob man das mit dem Dessert doch lieber lassen sollte.