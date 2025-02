1 JGA: Ein Tag im Kreis der besten Freundinnen. Foto: Shutterstock/Try_my_best

Tipps und Ideen für die Planung und Organisation eines Junggesellinnenabschieds in Stuttgart. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wer organisiert eigentlich den Junggesellinnenabschied und wer sollte eingeladen werden? Antworten auf diese und weitere Fragen sowie Ideen für Aktivitäten für den JGA in Stuttgart:

Was macht man am Junggesellinnenabschied?

Beim Junggesellinnenabschied feiert man die Braut im Kreis der engsten Freundinnen, bevor sie den Bund fürs Leben eingeht. Das Ziel ist es, dass sie den Tag mit ihren besten Freundinnen genießen kann, Spaß hat und sich zurücklehnen kann. Der Junggesellinnenabschied kann an einem Tag stattfinden, kann mit Übernachtung geplant werden oder auch ein ganzes Wochenende dauern. Vom Picknick mit Freundinnen über den Wellness-Tag bis hin zum dreitägigen Strandurlaub, ist alles möglich.

Wer organisiert den Junggesellinnenabschied?

Der Junggesellinnenabschied wird von der Trauzeugin geplant und organisiert. Sie lädt die Gäste dazu sein, plant den Tag oder das Wochenende und die Aktivitäten.

Wer zahlt den Junggesellinnenabschied für die Braut?

In den meisten Gruppen wird der Anteil der Kosten der Braut auf die gesamte Gruppe umgelegt. Die Gesamtkosten werden auf alle Teilnehmerinnen exklusive der Braut umgelegt.

Wie viel Geld sollte man für den Junggesellinnenabschied einplanen?

Das hängt von den Aktivitäten ab. Verbringt man einen Tag mit Freundinnen und muss für keine Übernachtung bezahlen, wird es günstiger, als wenn ein ganzes Wochenende geplant ist. Dann fallen zusätzlich Reisekosten und Kosten für die Unterkunft an. Es fallen pro Person Kosten für die Aktivitäten, für Getränke und Essen an. In der Regel wird im Voraus kommuniziert, welche Aktivitäten geplant sind und was diese ungefähr kosten.

Wie lange vor der Hochzeit macht man den Junggesellinnenabschied?

Idealerweise findet der Junggesellinnenabschied etwa drei bis vier Wochen vor der Hochzeit statt. So kommt der Termin den letzten Hochzeitsvorbereitungen nicht in die Quere und Braut und Freundinnen haben genug Zeit sich nach der Party zu erholen.

Wer sollte beim Junggesellinnenabschied dabei sein?

Die engsten und wichtigsten Freundinnen. Als Pendant zum klassischen Junggesellenabschied bleiben Frauen bei der Bachelorette Party häufig unter sich und feiern die Braut vor der Hochzeit ausgiebig.

Ideen für den Junggesellinnenabschied in Stuttgart

Ob kreativ, sportlich oder entspannend: Wer einen Junggesellinnenabschied in Stuttgart plant, dem stehen viele Türen offen. Vom gemeinsamen Malen bis zum sportlichen Wettkampf ist in Stuttgart alles geboten. Ideen für Aktivitäten.

Keramik bemalen

Kreativ wird der Junggesellinnenabschied beim Keramik bemalen. Studios bieten in der Regel auch Termine für Gruppen an. Hier kann sich jeder eine Keramik seiner Wahl aussuchen und diese bemalen. Dabei kann wunderbar gequatscht und ein Sektchen geschlürft werden.

Art Night

Bunt wird’s auch auf Leinwänden – und zwar bei einer Art Night. Plant man früh genug im Voraus, kann man sich einige Plätze bei einer Art Night sichern. Hier wird gemeinsam gemalt und gequatscht. Ein toller Abend im Rahmen seiner Liebsten mit leckeren Drinks und viel Raum für Kreativität.

Burlesque Tanzkurs

Nach Absprache können Gruppen von fünf bis 15 Personen einen exklusiven Burlesque Workshop buchen. Ein solcher Kurs vereint Bewegung, Kreativität und Sex-Appeal. Im 90-minütigen Workshop lernen Teilnehmerinnen wie man Burlesque tanzt, entdecken ihr feminines Körpergefühl, lernen sich sexy und selbstbewusst bewegen und erarbeiten eine kleine Choreografie, die in der Hochzeitsnacht gleich uraufgeführt werden kann.

Braut Rallye

Bei einer Braut Rallye in Stuttgart erwarten Teilnehmerinnen eines Junggesellinnenabschieds eine menge Rätsel, die gelöst werden wollen. Verschiedenste Aufgaben sind während einer Rallye durch die Stadt zu meistern. So ist man nicht nur unterwegs, sondern arbeitet gemeinsam auf ein Ziel hin und hat dabei auch noch jede Menge Spaß.

Partybus, Partyboot oder Partybike

Auf der Suche nach einem Abenteuer, das so wohl noch niemand erlebt hat? Wie wäre es mit einem ausgefallenen Trip? Als Fortbewegungsmittel stehen in Stuttgart verschiedene Optionen zur Wahl. Im Oldschool Ami-Schulbus cruist die JGA-Gruppe bei Partylicht und guter Musik durch die Stadt und kann so richtig die Sau rauslassen. Optional steigt an einer Haltestelle auch ein Stripper zu. Alternativ nehmen alle Teilnehmenden auf dem Partybike platzt und betätigen fleißig den Zapfhahn während sie, sicher gelenkt vom Betreiber, auf dem Partybike strampeln. Zu Land oder auch zu Wasser: Auf dem Neckar schippert die JGA-Truppe auf einem Partyboot entlang. Es gibt klassische Partyboote oder man mietet ein Floßboot mit Barbecue an Bord. Auch Partyboote legen am Neckar ab. Dabei gibt es leckere Drinks und gute Beats auf die Ohren.

Bubble Soccer

Beim Bubble-Soccer steckt jeder Mitspieler in einer transparenten großen Gummikugel. Die Beine ragen unten heraus und so wird nun Fußball gespielt. Das etwas andere Fußballspiel sorgt für die Extra-Portion Spaß.

Fotoshooting mit Freundinnen

Eine besonders schöne Erinnerung an den Tag erschaffen Freundinnen, wenn sie ein gemeinsames Fotoshooting buchen. Beim Shooten kommt richtig Freude auf und zeitgleich kann jede die Bilder als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Weinprobe

Weinwanderung mit Weinprobe oder ein gemütlicher Spaziergang zu einer Winzerhütte. Zahlreiche Veranstalter bieten geführte Touren mit Picknickkorb und Weinverkostung an. Alternativ kann eine Weinbergtour in einem Planwagen gebucht werden.

Blumenkranz binden

Eine kreative Aktivität mit vielen bunten Blumen und einem einzigartigen Souvenir. Wer auf dem JGA Blumenkränze binden möchte, bucht einen Workshop für die Gruppe. Zahlreiche Blüten und Blätter werden von den Veranstaltern gestellt. Die Teilnehmerinnen erlernen das Handwerk des Kranzbindens und können sich ihren ganz individuellen Blumenkranz gestalten.

Paintball, Arrow Attack oder Lasertag

Sportlichkeit und Teamgeist ist beim Paintball, Lasertag oder auch Arrow Attack gefragt. Paintball-Teams begeben sich in Schutzanzügen auf die Spielfläche, müssen im Team agieren, sich gegenseitig decken und möglichst viele Gegner ausschalten. Geschossen wird mit bunten Farbkugeln. Schmerzempfindlich sollte man hier nicht sein. Lasertag funktioniert ähnlich, wird in dunklen Hallen gespielt und auch hier müssen die Teilnehmenden als Team zusammenarbeiten. Geschossen wird hier mit Laserstrahlen. Das Prinzip von Arrow Attack funktioniert ähnlich. Bewaffnet wird man hier mit Pfeil und Bogen. Wer Freude an Bewegung, Taktik und sportlichem Wettkampf hat, ist bei diesen sportlichen JGAs ganz richtig.

Wellness

Ein Tag in der Therme oder ein Wochenende im Wellnesshotel. Braut und Freundinnen können beim Wellness-Junggesellinnenabschied richtig die Seele baumeln lassen. Gemeinsam im Whirlpool entspannen, quatschen und sich die ein oder andere Behandlung gönnen. Am Abend kann man gemeinsam schick essen gehen und den Tag ausklingen lassen.