Idee gegen Hitze: Stuttgarter Kopfbahnhof als Schwimmbad bei Hitze? „Nicht nur Spinnerei“

Wie könnte man das Gleisareal am Hauptbahnhof in Stuttgart gestalten – wenn Stuttgart 21 einmal in Betrieb ist? Architekturstudierende haben dazu innovative Ideen.
Schon bricht sie wieder über Stuttgart herein: sommerliche Hitze. „Und was kann man dann machen – außer zum Palast der Republik zu gehen?“, fragt Gereon Schumacher knitz, um die Antwort gleich selbst zu geben: ab ins Gleisbad, das Naturbad über dem neuen Hauptbahnhof, wo Bahngleise zu Badebecken geflutet und Bahnsteige zu begrünten Badestegen gestaltet wurden. Wo sattgrüne Pflanzen von roten Fußgängerbrücken ranken und Menschen auf Luftmatratzen im Wasser dösen. Und wo in der kalten Jahreszeit Sauna, Eisbaden und Wintermarkt locken.