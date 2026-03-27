Idee fürs Heizen aus Stuttgart: Bleibt die Badewanne mit einer Etagen-Wärmepumpe kalt?

Als Ersatz für Gas-Etagenheizungen sind in Stuttgart seit Neuestem Etagen-Wärmepumpen auf dem Markt. Die innovative Technologie hat Fans, ein paar Punkte müssen Nutzer aber beachten.
Seit dieser Woche werden die ersten Etagen-Wärmepumpen des Start-ups Heatpump23 in Stuttgart installiert. Es handelt sich dabei nach Herstellerangaben um einen Eins-zu-eins-Ersatz für eine Gas-Etagenheizung. Damit die innovative Lösung, die heizt und Warmwasser bereitstellt, von ihrer Leistung her ausreicht, sind von Nutzern ein paar Dinge zu beachten.