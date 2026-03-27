Idee fürs Heizen aus Stuttgart: Bleibt die Badewanne mit einer Etagen-Wärmepumpe kalt?

Als Ersatz für Gas-Etagenheizungen sind in Stuttgart seit Neuestem Etagen-Wärmepumpen auf dem Markt. Die innovative Technologie hat Fans, ein paar Punkte müssen Nutzer aber beachten.

Seit dieser Woche werden die ersten Etagen-Wärmepumpen des Start-ups Heatpump23 in Stuttgart installiert. Es handelt sich dabei nach Herstellerangaben um einen Eins-zu-eins-Ersatz für eine Gas-Etagenheizung. Damit die innovative Lösung, die heizt und Warmwasser bereitstellt, von ihrer Leistung her ausreicht, sind von Nutzern ein paar Dinge zu beachten.

Neu installierte Etagen- Wärmepumpe in Stuttgart-Sillenbuch Foto: Lichtgut/Christian Hass Wie groß darf die Wohnung maximal sein? Die neuen Etagen-Wärmepumpen des Stuttgarter Start-ups Heatpump23 eignen sich nicht für alle Wohnungen – besonders große scheiden aus. Die Technologie ist aktuell für Wohnungen mit bis zu 110 Quadratmetern ausgelegt. Heatpump23 schließt aber nicht aus, dass sie die Technik an dieser Stelle noch weiterentwickeln werden.

Was gibt es beim Duschen mit Etagen-Wärmepumpe zu beachten?

Ein anderer Punkt ist, dass es die Kapazität der Etagen-Wärmepumpe nicht zulässt, dass fünf Leute direkt nacheinander duschen. Dafür ist der Warmwasser-Speicher in der Inneneinheit schlicht zu klein. Heißt, es sollten entweder weniger Bewohner zu Hause sein, oder sie sollten sich mit dem Duschen zeitlich abstimmen.

Ist die Badewanne mit Etagen-Wärmepumpe passé?

Die Aussage mancher Installateure, mit einer Etagen-Wärmepumpe lasse sich keine warme Badewanne füllen, sei ein Gerücht, sagt Frederik Janzen, einer der beiden Gründer von Heatpump23. Man müsse den Speicher dann einfach vorher höher einstellen als fürs Duschen – etwa auf 55 Grad Celsius.

Etwa 448 000 Wohnungen in Baden-Württemberg werden mit einer Gas-Etagenheizung warm gehalten. In ganz Deutschland sind es knapp 4,9 Millionen Stück, was 11,6 Prozent entspricht. Das hat eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ergeben.

Die Etagen-Wärmepumpe des Stuttgarter Start-ups kostet aktuell zwischen 20.000 und 25.000 Euro – und dieser Betrag ist förderfähig. Die ersten Chargen sollen vor allem in Stuttgart und Heilbronn installiert werden; in Heilbronn sitzt das junge Unternehmen mittlerweile.