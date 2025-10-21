Rebekka Souvard aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat 2024 eine Tochter verloren. Das Gespräch mit anderen Trauernden gab ihr Kraft. Das brachte sie auf eine Idee.
Rebekka Souvard hat im vergangenen Jahr einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt. Ihre Tochter, die mit Trisomie 13 zur Welt gekommen war, lebte nur vier Wochen. Etwas Kraft spendeten der Steinheimerin nach dem Tod des Mädchens Gespräche mit Eltern, die ebenfalls ein Kind verloren hatten. „So ein Austausch tut gut“, sagt Souvard. Allerdings kam sie mit den anderen Müttern und Vätern zunächst nur über Online-Foren in Kontakt, ehe man sich auch physisch traf. „Schöner wäre es, wenn es einen Ort geben würde, an dem sich Trauernde direkt begegnen könnten“, sagt sie – und regt an, in Steinheim am Friedhof ein Café aus der Taufe zu heben.