Idee für die Grillsaison: Pizza trifft Burger: So gelingt der ultimative Grill-Hybrid

Food-Bloggerin Anja Würfl kam auf die Idee, Pizza und Burger zu kombinieren - zum Pizza-Burger. Hier verrät sie, wie der geht.
Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten. Warum also nicht einfach mal beides kombinieren? Das dachte sich auch Food-Bloggerin Anja Würfl („die-frau-am-grill.de“) und kreierte eine leckere Grill-Idee – den Pizza-Burger. „Es entstand ein Rezept, das optisch überrascht, geschmacklich überzeugt und sich perfekt für entspannte Abende mit Freunden eignet“, sagt Würfl.