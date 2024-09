Ideal für Klein und Groß: Natürlich, lecker, familienfreundlich: Das Pustertal im Herbst

Das Pustertal, eingebettet in die beeindruckende Landschaft der Dolomiten in Südtirol, erstrahlt auch im Herbst in voller Pracht und bietet ideale Bedingungen für einen Familienurlaub. Mit seiner Kombination aus natürlicher Schönheit, kulturellen Schätzen und familienfreundlichen Aktivitäten ist das Tal ein Juwel, das es zu entdecken gilt. So können Familien das Beste aus Ihrem Besuch in der Heimat von Markus Lanz (55) machen:

Die Region Pustertal

Das Pustertal ist ein in Ost-West-Richtung verlaufendes Alpental, das hauptsächlich in der italienischen Region Südtirol liegt und sich bis nach Osttirol in Österreich erstreckt. Im Westen markiert die Gemeinde Mühlbach den Übergang vom Eisacktal ins Pustertal; im Osten bildet die Lienzer Klause in Osttirol die Grenze.

Das Pustertal zeichnet sich durch beeindruckende alpine Landschaften und eine kulturelle Vielfalt aus, die von italienischen und österreichischen Einflüssen geprägt ist. Es bietet zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, kulturelle Veranstaltungen und kulinarische Erlebnisse, die Besucher das ganze Jahr über anziehen. Die Region verbindet italienische Raffinesse mit österreichischer Gemütlichkeit, was sich in Architektur, Küche und Lebensweise widerspiegelt.

Die Anreise

Das Pustertal ist gut mit dem Auto, dem Zug oder sogar dem Flugzeug erreichbar. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Bozen, von wo aus regelmäßige Zugverbindungen nach Bruneck ins Herz des Pustertals bestehen. Auch kleinere Ortschaften wie zum Beispiel das bereits erwähnte Mühlbach sind gut mit dem Zug erreichbar. Eine Autofahrt bietet die Flexibilität, unterwegs an verschiedenen Orten anzuhalten und die Landschaft spontan zu genießen. Fast alle Hotels bieten ausreichend Parkmöglichkeiten.

Darüber hinaus gibt es in der Region auch gut organisierte Busverbindungen, die es ermöglichen, bequem zwischen den verschiedenen Dörfern und Städten im Pustertal zu pendeln. Dies ist besonders praktisch für Tagesausflüge zu Sehenswürdigkeiten wie den Drei Zinnen oder dem Pragser Wildsee. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zuverlässig und bieten oft attraktive Kombitickets für Touristen, die sowohl den Zug als auch den Bus nutzen möchten.

Die besten Unterkünfte für Familien

Das Tal bietet eine Vielzahl an Unterkünften, die speziell auf Familien ausgerichtet sind. Von gemütlichen Ferienwohnungen über Bauernhöfe bis hin zu familienfreundlichen Hotels, die oft Spielplätze und Kinderbetreuung bieten, ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei. Jedoch sollten interessierte Familien frühzeitig buchen, um die besten Angebote zu sichern. Ausgebuchte Hotels findet man im Herbst jedoch in aller Regel nicht vor. Die Hauptreisezeit ist in jedem Fall in den Wintermonaten während der Skisaison.

Wer auf ein wenig Luxus und vor allem auf ein Rundum-Sorglos-Paket mit All-Inclusive-Konzept steht, der ist zum Beispiel im neuen Fünf-Sterne-Hotel Familiamus in Meransen im westlichen Pustertal gut aufgehoben. Über 1.000 Quadratmeter Indoor-Spielfläche, ausgestattet mit Zauberlabor, Turnhalle, Atelier, Holzwerkstatt und einer mehrstöckigen Kletterwand, bieten überzeugende Gründe für Eltern und Kinder, im Hotel zu verweilen. Ebenso die Wasserwelten mit Babypool, Rutschen, Nichtschwimmer- und Jugend-Action-Pool sowie die miteinander verbundenen Innen- und Außenpools. Ein Outdoor-Spielplatz und eine Tierwelt, in der man den Umgang mit Pferden erlernt und Tierpatenschaften übernehmen kann, erweitern das Angebot.

Der Teens-Room lädt ältere Kinder zum Chillen und Spielen ein, und Ausflüge sowie Challenges für verschiedene Altersgruppen sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Einmal wöchentlich dürfen Kinder an den Herd, experimentieren, kochen, den Tisch decken und dekorieren. Für frisch gebackene Familien gibt es eine umfassende Baby-Ausstattung, eine Still-Lounge sowie wechselnde Angebote wie Baby-Schwimmen und -Massage.

Wandern und Radfahren

Auch jenseits der Hotel-Angebote ist das Pustertal für Aktivitäten für alle Altersstufen. Eine leichte Wanderung ist zum Beispiel der Weg entlang des Antholzer Sees. Für etwas mehr Herausforderung bietet der Naturpark Fanes-Sennes-Prags atemberaubende Aussichten und abenteuerliche Pfade.

Zudem wird ein hervorragend ausgebautes Netz an Radwegen geboten, das sowohl für Freizeitradler als auch für sportlich ambitionierte Biker geeignet ist. Einer der beliebtesten und landschaftlich reizvollsten Wege ist der Pustertal Radweg. Dieser Track ist besonders familienfreundlich und führt durch einige der schönsten Landschaften des Tals.

Der Radweg verläuft größtenteils eben und ist gut beschildert, was ihn ideal für entspannte Fahrradausflüge macht. Besonders beeindruckend ist die Strecke entlang des Flusses Rienz, die Ausblicke auf die umliegenden Berge bietet. Auf dem Weg passiert man unter anderem auch Sehenswürdigkeiten wie das historische Städtchen Bruneck mit seinem charmanten Stadtkern und das Schloss Bruneck.

Ein kulinarisches Vergnügen

Die Südtiroler Küche ist weit über die Grenzen hinaus berühmt und kombiniert italienische Raffinesse mit österreichischer Herzlichkeit. Hier gibt es eine Vielzahl köstlicher Gerichte zu entdecken. Lokale Spezialitäten wie Knödel, Speck, Schlutzkrapfen und Strudel sollte man in jedem Fall probieren. Auch das herzhafte Gulasch und der süße Kaiserschmarrn sind beliebte Delikatessen der Region.

Für Käseliebhaber ist der Pustertaler Bergkäse ein absolutes Muss, oft in Kombination mit frischem Bauernbrot serviert. Die Region bietet zudem eine reiche Auswahl an Suppen, darunter die Gerstensuppe und die berühmte Tiroler Speckknödelsuppe. Vegetarische Gerichte wie Polenta, serviert mit Pilzen oder Käse, und die bunten Marillenknödel, gefüllt mit süßen Aprikosen, sind ebenfalls fest in der Pustertaler Küche verankert.

Fazit

Das Pustertal ist vor allem im Herbst, fernab des Massentourismus im Winter, ein ideales Ziel für einen stressfreien und angenehmen Familienurlaub. Von Wandern und Radfahren bis hin zu kulinarischen Erlebnissen: Klein und Groß kommen in Südtirol bei immer noch milden Temperaturen voll auf ihre Kosten.