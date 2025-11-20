Ida Kerkovius’ Comeback: Was macht die Malerin Ida Kerkovius so einzigartig?

Bauhaus-Künstlerin, Vermittlerin von Adolf Hölzels bahnbrechenden Kunstideen, Grande Dame der deutschen Nachkriegskunst. Nun wird Ida Kerkovius wieder neu entdeckt. Was geschieht da?
Eva-Marina Froitzheim kann sich dieser Tage entspannt zurücklehnen. Die Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart lässt aktuell gleich mit zwei Ausstellungen aufhorchen: Feiert sie im Erdgeschoss die Biberacher Konzept-Zeichnerin Romane Holderried Kaesdorf als ganz und gar eigenwillige Kraft der jüngeren Kunstgeschichte, macht Froitzheim auf den drei Stockwerken des Kunstmuseum-Kubus das Werk des in Esslingen geborenen und aus Hitler-Deutschland nach Norwegen geflohenen Malers und Zeichners Rolf Nesch zum Ausgangspunkt einer vielstimmigen Annäherung an das Thema Migration und Identität.