Ida Kerkovius’ Comeback: Was macht die Malerin Ida Kerkovius so einzigartig?

Bauhaus-Künstlerin, Vermittlerin von Adolf Hölzels bahnbrechenden Kunstideen, Grande Dame der deutschen Nachkriegskunst. Nun wird Ida Kerkovius wieder neu entdeckt. Was geschieht da?

Eva-Marina Froitzheim kann sich dieser Tage entspannt zurücklehnen. Die Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart lässt aktuell gleich mit zwei Ausstellungen aufhorchen: Feiert sie im Erdgeschoss die Biberacher Konzept-Zeichnerin Romane Holderried Kaesdorf als ganz und gar eigenwillige Kraft der jüngeren Kunstgeschichte, macht Froitzheim auf den drei Stockwerken des Kunstmuseum-Kubus das Werk des in Esslingen geborenen und aus Hitler-Deutschland nach Norwegen geflohenen Malers und Zeichners Rolf Nesch zum Ausgangspunkt einer vielstimmigen Annäherung an das Thema Migration und Identität.

Die jüngste Präsentation im Kunstmuseum Stuttgart brachte noch eine neue Ebene in die Rezeption von Kerkovius. Die Raumtiefe erlaubte eine Annäherung aus spannender Ferne. Spannend deshalb, weil aus den Szenerien düstere schwarze Kreisformen hervortraten, abgründigen Augenpaaren gleich. Das Dunkel löste sich freilich beim Näherkommen auf – tatsächlich tauchten zuletzt einzig Pflanzenformen auf. Gibt es also keine dunkle, keine doppelbödige Seite bei Ida Kerkovius?

Zwei Pastelle, die von diesem Sonntag, 23. November, an, in den Räumen der Ruoff-Stiftung in Nürtingen zu sehen sind, könnten weiterführen. „Komposition geisterhaft“ sind beide Blätter betitelt, Studien, die doch eigenständig gelten können. Ein aus Farbquadraten gebildetes Band durchzieht und überzieht zwei Kreise, eine Puppenfiguration ist angedeutet, wie sie bei Kerkovius immer wieder zu finden ist. Klar umrissen wie in der Szenerie „Moses im Schiff“, aber auch nahezu im Klang der Farbformen aufgelöst wie bei der in Nürtingen zu sehenden, um 1932 entstandene „Komposition mit Farbfeldern“.

Ein weiteres Blatt lässt aufmerken: „Begegnung“ – ein kleinformatiger Figuren-Dialog aus tiefem Blau, der über das Betonen der Augen unverhohlen aller leichtfertigen Hoffnung eine Absage erteilt. Von hier aus erschließt sich manches aus dem Farbklang entwickelte florale Motiv von Ida Kerkovius neu, begründet sich die überraschende Frische, ja Aktualität dieser Bildwelt, der Eva-Marina Froitzheim bei ihrer Präsentation innerhalb der Jubiläumsausstellung „Doppelkäseplatte“ zu Recht vertraute. Deutlich wird hier auch, in welcher Weise Ida Kerkovius die am Bauhaus erlebten Bildideen von Paul Klee und Wassily Kandinsky nutzbar macht, um das Modulare bei Adolf Hölzel aus innerem Ernst heraus auf die Probe zu stellen.

Nicht von ungefähr wagt auch die „Lichträume“ betitelte Ausstellung der Ruoff-Stiftung (Nürtingen, Schellingstraße 12, Eröffnung: 23. November, 11 Uhr) einen Dialog. Bilder und Pastelle von Ida Kerkovius treffen auf Werke des Bildhauers, Malers und Zeichners Fritz Ruoff (1906-1986). Beide verbinde, wie der Stuttgarter Kunsthistoriker Günter Baumann, Mitgesellschafter der Galerie Schlichtenmaier, sagt, „ein gemeinsames geistiges Fundament: Beide sahen Kunst als Ausdruck innerer Ordnung und geistiger Freiheit – ein Gedanke, der von Hölzel über Kerkovius bis zu Ruoff weitergegeben wurde.“ Und Baumann sagt weiter: „Beide verstanden Kunst als Mittel des inneren Ausdrucks und als Medium einer spirituellen Tiefe. Bei Kerkovius zeigt sich das in einer farbintensiven, lyrisch-abstrakten Malerei, bei Ruoff in einer eher strengeren, aber dennoch expressiven Formensprache – auch in der Plastik.“ Klar ist indes jetzt schon: Spätestens mit ihrer Kerkovius-Präsentation im Rahmen der „Doppelkäseplatte“ hat Eva-Marina Froitzheim die Tür zu einer anhaltend aktuellen Spiegelung der Bildwelten und der Kunstideen von Ida Kerkovius weit aufgestoßen.

