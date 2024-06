Ich wusste, dass der Tag kommen würde: Schwester von Aaron Carter sah Tod voraus: Er wusste es auch

1 Hatten viele Jahre ein sehr inniges Verhältnis: die Zwillingsgeschwister Angel und Aaron Carter - hier im Jahr 2014 in Los Angeles. Foto: imago/Depositphotos

Angel Carter spricht offen über ihre Vorahnung. Sie lebte seit Jahren mit dem Wissen, dass ihr Zwillingsbruder Aaron Carter aufgrund seiner Drogensucht früh sterben müsse: "Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, und ich glaube, er wusste es auch."











Link kopiert



Am 5. November 2022 endete das Leben von Aaron Carter (1987-2022) tragisch. Sein lebloser Körper wurde von der Haushälterin in seiner Badewanne entdeckt und schnell war klar, dass der Bruder von Backstreet-Boys-Star Nick Carter (44) im Alter von nur 34 Jahren an einer Überdosis Drogen verstarb. In den Augen seiner Zwillingsschwester Angel Carter (36) kam dieses Drama allerdings nicht wirklich überraschend: In einer Folge des Podcasts "Squeeze" sprach Angel über ihren Bruder und dessen Zustand vor der Tragödie. Demnach habe sie bereits Jahre damit verbracht, sich auf dessen Tod vorzubereiten.