Vanessa und Kobe Bryant posieren bei der Oscar-Verleihung 2018

"Ich wünschte, du wärst hier", schreibt Vanessa Bryant zu einem alten Schnappschuss mit ihrem verstorbenen Ehemann, Kobe Bryant. Es ist der erste Hochzeitstag ohne ihn.

Für Vanessa Bryant (37) war der gestrige Samstag sicher kein leichter. Am 18. April hätten sie und Ehemann Kobe Bryant (1978-2020) ihren Hochzeitstag gefeiert. "Mein König, mein Herz, mein bester Freund. Alles Gute zum 19. Hochzeitstag, Baby", schrieb die Witwe zu einem Schnappschuss der beiden bei Instagram, auf dem sie sich an ihn herangekuschelt hat und er ihr einen Kuss auf die Wange drückt.

"Ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte, du wärst hier, um mich in den Armen zu halten. Ich liebe dich", schrieb Vanessa Bryant weiter. Seit 2001 war sie mit dem Basketballprofi verheiratet, der am 26. Januar dieses Jahres bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Vier Töchter sind ihrer Liebe entsprungen: Natalia (17), Bianka (3), Capri (9 Monate) und Gianna. Letztere war während des Unglücks ebenfalls an Bord der Maschine. Sie wurde nur 13 Jahre alt.