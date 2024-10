Ich wünsche dir viel Glück!: Thomas Tuchel ist neuer England-Coach: Prinz William steht ihm bei

1 Prinz William (r.) und Thomas Tuchel beim FA-Cup-Finale im Sommer 2022 in London. Foto: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Thomas Tuchel übernimmt tatsächlich die englische Fußball-Nationalmannschaft. Und Prinz William heißt ihn natürlich umgehend in seiner Rolle als Verbandspräsident willkommen: "Thomas, ich wünsche dir viel Glück, wir stehen alle hinter dir!"











Genau genommen ist der britische Thronfolger Prinz William (42) nun der Chef von Thomas Tuchel (51). Der ehemalige Bayern-Trainer unterschrieb beim englischen Verband The Football Association (kurz FA) einen Vertrag als neuer Nationaltrainer. Und so begrüßte William in einer persönlichen Nachricht seinen neuen Angestellten als FA-Präsident wohlwollend. In einem Post beim Kurznachrichtendienst X, der die offizielle Tuchel-Bestätigung der FA-Seite teilte, schrieb William zur Verpflichtung von "aufregenden Zeiten für England".