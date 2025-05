Der "Harry Potter"-Darsteller Stanislav Yanevski (40) wurde mit Atemschwierigkeiten ins Krankenhaus eingeliefert. Auf Instagram schreibt der Schauspieler, wie es ihm geht.

Der aus der Rolle des Quidditch-Spielers Viktor Krum in "Harry Potter und der Feuerkelch" bekannte Yanevski erholt sich von einem Eingriff. Das teilte der 40-Jährige auf der Social-Media-Plattform mit und stellte ein Bild von sich im Krankenbett ins Netz. Zu der Aufnahme mit verbundener Nase und einer Infusion verfasste der Schauspieler einen langen Text für seine Community.

"Ich wollte niemanden erschrecken oder beunruhigen"

Zunächst bedankte er sich für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag am 16. Mai. Dann klärte er den Krankenhausaufenthalt auf: "Kurz nach meinem Geburtstag kam ich wegen Atemproblemen ins Krankenhaus." Der gebürtige Bulgare wurde operiert. In welcher Form, sagt er nicht. "Wie immer [...] habe ich das im Stillen durchgemacht, da ich niemanden erschrecken oder beunruhigen wollte. Ich war schon immer so. Ich kämpfe mich in Ruhe durch Probleme." Unterstützung von seiner Familie, "für die ich sehr dankbar bin", erhielt er dennoch.

Das Schlimmste scheint überstanden. "Ich erhole mich immer noch und es sieht gut aus. Ich werde frei atmen können, alle Düfte des Lebens erleben, was ich in den letzten Monaten nicht mehr konnte." Allerdings könne er durch "Teile in der Nase" noch nicht frei sprechen, also sei er vorerst nicht für Buchungen verfügbar.

Abschließend macht Yanevski seinen Fans Hoffnung: "Ich hatte heute eine Untersuchung bei meinem Arzt und er sagte, dass ich mich wirklich gut erhole und war eigentlich ziemlich überrascht von meinem Fortschritt. Da helfen wohl all die gesunden Diäten, Training und Selbstbeherrschung und Glaube."