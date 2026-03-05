Ich will andere Leute daten: Darum lehnte Jesse Tyler Ferguson ein Modern Family-Spin-off ab

Das geplante "Modern Family"-Spin-off scheiterte nicht nur am Sender ABC - auch Hauptdarsteller Jesse Tyler Ferguson hatte gemischte Gefühle. Nach elf Staffeln brauchte er dringend Abstand.
Als nach dem Ende von "Modern Family" ein Spin-off mit Jesse Tyler Ferguson (50) und Eric Stonestreet (54) geplant wurde, war Ersterer gar nicht begeistert. "Als mir die Realität dämmerte, dass das Spin-off tatsächlich passieren könnte, hatte ich buchstäblich das Gefühl: Oh Gott, ich will andere Leute daten", schildert Ferguson im Podcast "Dinner's On Me". Soll heißen: Nach elf Staffeln als Mitchell Pritchett habe der Schauspieler einfach etwas anderes machen wollen.