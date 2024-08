Ich werde zurückkehren: Flashback zu I Am Legend: Will Smith gestrandet in Zürich

Will Smith ist in Zürich gestrandet - und liebt es. Der Hollywoodstar postete ein Video, in dem er am frühen Morgen durch eine menschenleere Stadt läuft. Das Szenario erinnerte ihn an einen seiner besten Filme - von dem bald eine Fortsetzung kommt.

Will Smith (55) ist am Wochenende in Zürich gestrandet - und fand es großartig. Der Hollywoodstar postete auf Instagram ein Video, auf dem er durch die größte Stadt der Schweiz streift - ganz allein. Kein Wunder, denn Will Smith ist am Sonntag um 5.30 Uhr morgens unterwegs. Sein Flugzeug durfte am Samstag nicht abheben, so musste er die Nacht in Zürich bleiben, erzählt der "Bad Boys"-Star. "Es ist wunderschön! Ich werde zurückkehren", schrieb er zu dem Clip.

Es komme nicht oft vor, dass er unbehelligt durch eine Stadt spazieren könne, schwärmt Smith. So genießt er die Ruhe, die nur von einem Vogel unterbrochen wird. Er staunt über Schwäne im Wasser und über Taschenmesser in einem Schaufenster. "Schweizer Taschenmesser in der Schweiz, versteht ihr?", sagt er lachend in die Kamera.

Wohin Will Smith mit dem Zwischenstopp Zürich unterwegs war, verriet er zunächst nicht. Auf Instagram postete er aber später Fotos aus Marbella, im eleganten Outfit. In der spanischen Küstenstadt besuchte er eine Gala der Wohltätigkeitsorganisation Fundación Starlite.

Erinnerungen an "I Am Legend"

Die menschenleere Stadt erinnert Will Smith an einen seiner besten Filme. "Ich habe Flashbacks von 'I Am Legend'", verrät er. In dem Endzeit-Film von 2007 spielte er den Virologen Robert Neville, der als scheinbar letzter Überlebender durch ein entvölkertes New York zieht.

Der Schauspieler fällt gleich in den "I Am Legend"-Modus. Er macht sich auf die Suche nach Fred, einer Schaufensterpuppe aus dem Film und spielt kurz ein Zitat aus dem Sci-Fi-Schocker nach.

Es ist sicher kein Zufall, dass Will Smith an "I Am Legend" denkt. Denn eine Fortsetzung des Kinohits ist aktuell in Planung. Bereits 2022 angekündigt, nimmt "I Am Legend 2" langsam Gestalt an, wie Michael B. Jordan (37) im Juni verriet. Der "Creed"-Star spielt neben Will Smith die Hauptrolle im Sequel.

Achtung Spoiler: Will Smiths Figur Robert Neville starb eigentlich in "I Am Legend" den Heldentod. Doch das Sequel soll auf einem alternativen Ende basieren, das auf der DVD des 2007-Films zu sehen ist. Darin überlebt Neville, wie auch in der mehrfach verfilmten Romanvorlage von Richard Matheson (1926-2013).