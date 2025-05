Ich werde nie aufhören: Tom Cruise will noch mit über 100 drehen

Tom Cruise will noch mit über 100 drehen

1 Tom Cruise hat noch nicht genug. Foto: ddp

Vor zwei Jahren versprach Tom Cruise, dass er Harrison Ford nacheifern möchte und noch mit über 80 Jahren Actionfilme drehen will. Jetzt legt der "Mission: Impossible"-Star nach. Er möchte demnach noch mit über 100 Jahren vor der Kamera stehen.











Auch mit über 60 Jahren macht Tom Cruise (62) in "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (ab 21. Mai 2025 im Kino) seine Stunts selbst. Mit dem achten Teil der Action-Reihe soll aber für ihn noch nicht Schluss sein. "Ich werde nie aufhören", sagt der Superstar dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Und er legt nach: "Ich werde nie aufhören, Action zu machen, ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu drehen - ich freue mich".