Angelina Pannek trauert um ihren Hund Louis. Auf Instagram gab sie den Tod ihres Vierbeiners bekannt und widmet ihm rührende Worte. Zuletzt hatte Louis noch eine Bluttransfusion erhalten - gespendet hatte das Blut ein Hund von Moderatorin Charlotte Engelhardt, die bereits ihr Mitgefühl bekundete.
Louis hat es nicht geschafft: In den vergangenen Tagen bangte Angelina Pannek (34) um ihre geliebte Französische Bulldogge, sogar Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) versuchte noch zu helfen. Doch am Dienstagvormittag gab die Influencerin dann in einem Instagram-Posting die traurige Nachricht bekannt, dass ihr Hund gestorben ist.