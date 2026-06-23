Angelina Pannek trauert um ihren Hund Louis. Auf Instagram gab sie den Tod ihres Vierbeiners bekannt und widmet ihm rührende Worte. Zuletzt hatte Louis noch eine Bluttransfusion erhalten - gespendet hatte das Blut ein Hund von Moderatorin Charlotte Engelhardt, die bereits ihr Mitgefühl bekundete.

Louis hat es nicht geschafft: In den vergangenen Tagen bangte Angelina Pannek (34) um ihre geliebte Französische Bulldogge, sogar Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) versuchte noch zu helfen. Doch am Dienstagvormittag gab die Influencerin dann in einem Instagram-Posting die traurige Nachricht bekannt, dass ihr Hund gestorben ist.

So schmerzhaft ist der Verlust für Angelina Pannek "Mein Louis, mein Dicker, mein unglaublich starker Kämpfer", schrieb Angelina Pannek zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Vierbeiners und mehreren gebrochenen Herz-Emojis. "Wir zwei haben gekämpft mit allem, was wir hatten, um zusammen bleiben zu können. Am Ende haben wir es nicht geschafft und man hat uns auseinander gerissen." Keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie schmerzhaft sie ihn vermisse. "Ich liebe dich für immer & auch wenn du nicht mehr bei mir bist, bist du trotzdem da."

Weiter betonte die 34-Jährige: "Du warst nicht nur ein Hund. Du warst mein erstes Baby. Du bist und bleibst mein bester Freund. Ich liebe dich mein größter Kämpfer." Dann bedankte sie sich noch bei ihrem "Fresskopf" für die gemeinsamen 14 Jahre und versicherte: "Ich werde jeden Tag an dich denken."

Charlotte Engelhardts Hund spendete Blut

Die Französische Bulldogge litt an schwerer Blutarmut und benötigte dringend eine Bluttransfusion. Auf einen Aufruf über Instagram für einen Hund, der Louis Blut spenden kann, meldete sich Charlotte Engelhardt. Die Moderatorin, die viele Jahre den Nachnamen ihres Ex-Mannes Paul Würdig (45) alias Sido trug, lebt ebenfalls in Berlin und hat vier Berner Sennenhunde. Hündin Lu wurde als Erste getestet und kam sofort infrage. Vergangene Woche bedankte sich Angelina Pannek überschwänglich auf Instagram: "Ich kann euch nicht in Worten beschreiben, wie dankbar ich ihr bin. Was ist das für eine Frau, die alles stehen und liegen lässt und kommt."

Charlotte Engelhardt gehörte auch zu den Ersten, die Pannek ihr Mitgefühl aussprachen. "Wir denken an euch. Du hättest nicht mehr machen können!!!". Auch Influencerin Denise Merten, die 2016 beim "Bachelor" mitmachte, schrieb zu roten Herzen: "Mein Beileid".

Angelina Pannek, damals noch Angelina Heger, wurde 2014 durch ihre Teilnahme an der RTL-Sendung "Der Bachelor" bekannt. Später kam sie mit dem "Bachelor" von 2017 - Sebastian Pannek (39) - zusammen. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und hat drei Kinder.