Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Neues Slasher-Comeback

Auch fast 30 Jahre nach dem Kinostart des Originals geht der sperrige Filmtitel "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" nur schwerlich über die Lippen. In der Kino- und vor allem der Horrorwelt hat sich zuletzt dafür umso mehr getan: Drei neue "Halloween"- und zwei weitere "Scream"-Teile ließen seit 2018 das Slasher-Genre alter Schule wieder aufleben. Ab dem 17. Juli will sich nun auch der Kapuzen-Killer mit dem Fischerhaken seinen Teil vom Kuchen absäbeln. Mit ähnlichem Erfolg?

Der Spuk geht von vorne los: Darum geht es

Als fünf Freunde - unter anderem gespielt von Madelyn Cline (27), Chase Sui Wonders (29) und Jonah Hauer-King (30) - versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen, vertuschen sie ihre Beteiligung und schließen einen Pakt, den Unfall geheim zu halten, um die Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Jemand weiß, was sie im letzten Sommer getan haben - und sinnt auf Rache. Um der Schauergestalt zu entkommen, wendet sich die Gruppe an zwei Menschen, die bestens mit der Gefahr vertraut sind: Julie James (Jennifer Love Hewitt, 46) und Ray Bronson (Freddie Prinze Jr., 49), die vor vielen Jahren selbst von dem Mann mit dem Haken gejagt wurden.

Wie kann das sein?

Die größte Frage, die die Rückkehr von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" von Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson (37) tunlichst beantworten muss, ohne unfreiwillig komisch zu sein: Wie kann es sein, dass sich darin auf der (augenscheinlich) exakt selben Straße ein (augenscheinlich) exakt gleicher Unfall mit (augenscheinlich) exakt gleichen Konsequenzen wie einst 1997 zuträgt? Schließlich handelt es sich bei dem Film um kein Remake, sondern um eine späte Fortsetzung zum Original - ein sogenanntes Legacy-Sequel.

"Scream" tat sich bei seiner Rückkehr ab 2022 deutlich leichter, hier gehörte es schließlich zum guten Slasher-Ton, dass in jedem Teil ein anderer Killer unter dem Ghostface steckte. Die Hauptdarsteller des neuen "Ich weiß..."-Teils versprachen aber bereits im Vorfeld des Kinostarts, dass die Handlung mehr erzählerische Haken als deren Killer schlagen wird.

Wieder im Schatten des großen Konkurrenten?

Schon das Original musste sich 1997 den Vergleich mit dem ein Jahr zuvor erschienenen "Scream - Schrei!" gefallen lassen. Ähnlich sieht es nun bei der späten Fortsetzung aus: 2022 war mit "Scream 5" nach über zehn Jahren ein neuer Teil der Reihe erschienen, in der neue Charaktere von den alten Recken, wieder gespielt von Neve Campbell (51), Courteney Cox (61) und David Arquette (53), Hilfe erhielten. 2023 folgte sogar ein sechster Streich, ein siebter ist trotz einiger Hindernisse derzeit in der Mache.

Ganz unabhängig davon, ob die versprochenen Twists auch wirklich zünden: Sowohl Jennifer Love Hewitt als auch Freddie Prinze Jr. wieder in ihren alten Rollen zu sehen, dürfte für wohlige Nostalgie bei Fans der ersten zwei Teile sorgen. Die beiden waren schließlich blutjunge 18 und 21 Jahre alt, als sie es erstmals mit dem mysteriösen Mörder zu tun bekamen. Zwar verschwanden sie nie ganz aus Hollywood, gerade in den vergangenen zehn bis 15 Jahren hatte man sie aber so gut wie gar nicht mehr in größeren Rollen gesehen. Ihre Anhänger wissen also, was in diesem Sommer zu tun ist - ab ins Kino!