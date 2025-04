Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Neuer Trailer zum Sequel

Foto: 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Am 17. Juli 2025 feiert der neue "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Film seinen Kinostart. Sony Pictures hat jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht, in dem neben den neuen Darstellern Madelyn Cline (27), Chase Sui Wonders (28) oder Jonah Hauer-King (29) auch die Original-Stars Freddie Prinze Jr. (49) und Jennifer Love Hewitt (46) zu sehen sind.

Ein Autounfall mit Folgen

Die Neuauflage in der Horrorfilm-Reihe dreht sich um fünf Freunde, die versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen und ihre Beteiligung geheim halten. Doch ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit und ihrem Geheimnis eingeholt. Jemand weiß, was die Gruppe im letzten Sommer getan hat und will Rache. Als die Freunde von einem Killer verfolgt werden, erfahren sie, dass dies schon einmal passiert ist, und wenden sich an zwei Überlebende des Southport-Massakers von 1997...

Lesen Sie auch

In dem Clip sind folglich auch Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt in ihren Rollen zu sehen. Die beiden feierten 1997 mit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ihren Durchbruch. An ihrer Seite spielten Prinzes spätere Ehefrau Sarah Michelle Gellar (48) und Ryan Phillippe (50) mit. Die vier verkörperten eine Freundesclique, die einen Fischer überfahren und seine scheinbare Leiche ins Meer werfen. Aus Rache werden mehrere Menschen aus ihrem Umfeld ermordet. Im Trailer zum Reboot fordert Freddie Prinze Jr., dass sich die Polizei um die Angelegenheit kümmern müsse, "es ist nicht das erste grausame Gewaltverbrechen hier in Southport. Es wird nicht aufhören." Bei der Bitte um ihre Hilfe, erklärt Jennifer Love Hewitt einem Mitglied der Clique: "Ich habe nur eine Frage: Was hast du letzten Sommer getan?"

Dass es ein Reboot zur Kult-Horrorfilmreihe geben soll, ist seit Februar 2023 bekannt. Im September 2024 meldete das Branchenmagazin "Deadline", dass Freddie Prinze Jr. erneut in die Rolle des Ray Bronson schlüpfen wird. "Es ist nie zu spät, zurückzugehen", teilte im Dezember 2024 dann Jennifer Love Hewitt bei Instagram mit und bestätigte die Rückkehr in ihre ikonische Rolle von 1997: "Julie James kehrt zurück. Ich weiß, was du nächsten Sommer machen wirst!"

Nach dem Erfolg des Teen-Horrors kam 1998 eine Fortsetzung mit dem Titel "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast". Aus dem Star-Quartett des Vorgängers waren aber nur noch Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt dabei. 2006 folgte ein dritter Teil ohne Beteiligung der Originaldarsteller, der direkt ins Heimkino kam: "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast". 2021 brachte Amazon Prime ein Serien-Reboot heraus, das nach nur einer Staffel eingestellt wurde.