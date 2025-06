In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte über angebliche psychische Probleme von Justin Bieber (31). Der kanadische Megastar berichtet jetzt auf Instagram, dass er "kaputt" ist und Aggressionsprobleme hat.

"Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe"

Die Leute hätten ihm wiederholt gesagt, dass er "heilen" solle, schreibt Bieber in einem am 16. Juni veröffentlichten Beitrag. Und er fragt: "Glaubt ihr nicht, dass ich, wenn ich mich selbst hätte in Ordnung bringen können, das nicht schon längst getan hätte? Ich weiß, ich bin kaputt. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe." Sein Leben lang habe er hart an sich gearbeitet, um wie andere Menschen sein zu können. Umso mehr er an seinem persönlichen Wachstum arbeite, umso ermüdender sei es für ihn - und es mache ihn immer noch wütender. Jesus sei die einzige Person, durch die er sein Leben anderen widmen wolle. "Offen gesagt, bin ich in letzter Zeit erschöpft davon, an mich zu denken. Geht es euch nicht auch so?"

Lesen Sie auch

Wenige Stunden zuvor veröffentlichte Bieber Screenshots von Nachrichten an einen nicht namentlich genannten Freund, dem er darin die Freundschaft aufkündigt. Die Wut des Sängers sei eine "Reaktion auf Schmerz, den ich durchgemacht habe", schreibt er darin. Und er erklärt: "Wenn du meine Wut nicht magst, magst du mich nicht." Einer traumatisierten Person zu sagen, sie solle nicht traumatisiert sein, sei "einfach nur gemein". Der Empfänger der Nachrichten versucht sich offenbar zu erklären, Bieber bezeichnet sein Gegenüber aber als "Pussy" und schreibt: "Diese Freundschaft ist offiziell vorbei."

"Hör auf, mich zu fragen, ob es mir gut geht"

In einer offenbar ebenfalls an diesen ehemaligen Freund gerichteten Story auf Biebers Account steht zudem: "Hör auf, mich zu fragen, ob es mir gut geht. [...] Das tue ich Dir nicht an. Weil ich weiß, wie das Leben für uns alle ist. Es ist hart. [...] Deine Besorgnis kommt nicht wie Sorge rüber. Es ist einfach nur beklemmend, Spinner."

Biebers Ehefrau Hailey (28), mit der er seit 2018 verheiratet ist und seit letztem Sommer den gemeinsamen Sohn Jack Blues hat, hat sich zu der Angelegenheit bisher nicht geäußert.