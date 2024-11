Ich war so unglücklich: Deswegen verließ Patrick J. Adams die Erfolgsserie Suits

1 Patrick J. Adams und Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle, in "Suits". Foto: imago/Picturelux

Hauptdarsteller Patrick J. Adams verließ vor dem eigentlichen Ende die Serie "Suits". Sechs Jahre später verrät der Schauspieler, dass unter anderem seine mentale Gesundheit ein Grund für seinen vorzeitigen Ausstieg war.











Mit dem Ende der siebten Staffel kehrte der Hauptdarsteller Patrick J. Adams (43) "Suits" (2011-2019) vorzeitig den Rücken. In dem Podcast "Dinner's on Me" verrät der Schauspieler nun den wahren Grund für seinen verfrühten Exit. "Ich habe mich nicht gut um meine geistige Gesundheit gekümmert und [am Ende der siebten Staffel, Anm.d.Red.] zu viel getrunken", gesteht Adams dem Gastgeber Jesse Tyler Ferguson (49). Er sei "so unglücklich und depressiv" gewesen.