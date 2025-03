Ich war noch nie so stolz: Demi Moore feiert trotz Oscar-Niederlage mit ihren Töchtern

"Ich war noch nie so stolz"

1 Demi Moore kurz vor Verleihung der Academy Awards. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Lumeimages

Nachdem der Oscar für die beste Hauptdarstellerin knapp an Demi Moore vorbeigezogen war, ging sie mit ihren drei Töchtern Scout LaRue, Tallulah und Rumer auf die Piste.











Im Rennen um den begehrten Goldjungen hatten viele auf Demi Moore (62) gesetzt. Doch den Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "The Substance" konnte sie nicht mit nach Hause nehmen. Statt Trübsal zu blasen, feierte die Schauspielerin mit ihren Töchtern nach der Preisverleihung. Scout LaRue Willis (33) teilte ein Foto von dem Quartett auf Instagram.