Nur noch wenige Tage bis zu ihrer legendären Halloweenparty: Heidi Klum lässt die Spannung steigen. Jetzt verriet das Model, dass sein Kostüm "sehr hässlich" wird. Nach dem niedlichen E.T.-Look vom Vorjahr will Klum diesmal wieder schocken.
Nicht mehr lange, bis Heidi Klum (52) wieder alle mit dem Kostüm für ihre berühmte Halloweenparty überraschen wird. Ihren diesjährigen Look hält sie wie immer bis zum Schluss eisern geheim, doch im Gespräch mit dem US-Magazin "People" lässt sie ein wichtiges Detail durchblicken: "Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen", verrät das Model.