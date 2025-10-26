Nur noch wenige Tage bis zu ihrer legendären Halloweenparty: Heidi Klum lässt die Spannung steigen. Jetzt verriet das Model, dass sein Kostüm "sehr hässlich" wird. Nach dem niedlichen E.T.-Look vom Vorjahr will Klum diesmal wieder schocken.

Nicht mehr lange, bis Heidi Klum (52) wieder alle mit dem Kostüm für ihre berühmte Halloweenparty überraschen wird. Ihren diesjährigen Look hält sie wie immer bis zum Schluss eisern geheim, doch im Gespräch mit dem US-Magazin "People" lässt sie ein wichtiges Detail durchblicken: "Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen", verrät das Model.

"Letztes Jahr war ich sehr niedlich mit meinem Mann als E.T.", erklärt sie weiter. 2023 überlegte sie sich mit dem großen Pfau mit mehreren Darstellern wiederum etwas besonders Aufwendiges und Kompliziertes, um einen großen Kontrast zu ihrem Wurmkostüm vom Vorjahr darzustellen, "das sich so einfach anfühlte". Dieses Jahr müsse sie deshalb wieder etwas anderes liefern: "Ich hoffe also, dass mir wieder etwas Neues eingefallen ist."

Rätselraten auf Instagram

Bei aller Geheimhaltung gewährt Klum natürlich auch auf Instagram wieder erste Blicke zu ihrem Kostüm. Am Freitag teilte sie beispielsweise ein Foto, auf dem ein Gipsabdruck ihres gesamten Oberkörpers inklusive Arme, Rücken und vor allem Gesäß zu sehen ist. An den Schulterblättern sind Öffnungen für Schrauben gelassen - die Arme werden also wahrscheinlich beweglich sein. "Feeling cheeky" (Dt.: "Fühle mich frech"), schrieb sie dazu und fügte Pfirsich- und Zwinkersmiley-Emojis hinzu. Markiert wurde Prothesen-Maskenbildner Mike Marino, mit dem sie wie in den letzten Jahren wieder zusammenarbeitet.

Bereits Anfang Oktober hatte das Model einen ersten Vorgeschmack geliefert. Damals zeigte Klum mehrere Aufnahmen einer Gesichtsprothese auf einer Metallplatte. "Das ist erst der Anfang", kündigte sie dazu an. Die Hinweise lassen darauf schließen, dass sie wie etwa als Wurm oder E.Ts Freundin in einem Ganzkörperkostüm auftreten wird.

In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon plauderte sie ebenfalls bereits aus, dass sie dieses Jahr "super gruselig" und "extra hässlich" sein werde.

Queen of Halloween

Jahr für Jahr übertrifft sich die Halloween-Queen wieder selbst mit ihren aufwendigen Maskierungen, an denen monatelang gearbeitet wird. Diese präsentiert sie dann seit 25 Jahren auf ihrer traditionellen Party in New York, zu der zahlreiche deutsche und internationale Promis eingeladen sind.

In den vergangenen Jahren tritt Heidi Klum meistens im Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz (36) auf: 2024 als außerirdisches E.T.-Pärchen aus dem Kultfilm von 1982, 2022 als Wurm-und-Fischer-Duo, bei dem Kaulitz als Angler neben ihr als XXL-Wurm posierte, 2019 als Cyborg und Astronaut und 2018 als Shrek und Fiona.