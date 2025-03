Ich verstehe das wirklich nicht: Herzogin Meghan und Gwyneth Paltrow: Kein Krieg der Lifestyle-Ikonen

Was ist dran am auf Social Media diskutierten "Krieg der Lifestyle-Ikonen"? Auf Instagram zeigen sich Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan als harmonische Einheit.

Gwyneth Paltrow (52) hat die spekulationsfreudige Online-Gerüchteküche mit einem neuen Video in ihrer Instagram-Story überrascht: Die Lifestyle-Ikone, der in den letzten Tagen auf Social Media ein Streit mit Herzogin Meghan (43) angedichtet worden war, hat sich mit eben jener in einer Instagram-Story gezeigt. Mit dem kurzen Clip reagieren die beiden auf den angeblichen "Krieg" um den Titel "US-Lifestyle-Queen".

"Verstehst du den Streit?"

In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Story bekam Paltrow von einem Fan die Frage gestellt: "Verstehst du den Meghan-Markle-Streit, den ihr laut Social Media habt?" Woraufhin Paltrow direkt in die Kamera antwortet: "Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht." Anschließend schwenkt die Kamera mit Paltrows Frage an jemanden außerhalb des Sichtfelds in der Küche: "Verstehst du das?" Dann erscheint Meghan auf dem Bildschirm, die gemeinsam mit ihr am Tisch sitzt, ein Stück Kuchen ist und mit einem Schulterzucken zu verstehen gibt, dass sie ebenfalls keine Ahnung habe.

Social-Media-Video lässt Gerüchteküche brodeln

Mit ihrem Video reagieren die beiden auf Spekulationen im Netz, die nach einem Video von Gwyneth Paltrow aufgekommen waren. Der Clip, den die 52-jährige "Goop"-Gründerin auf ihrem Account veröffentlichte, wurde von einigen als Seitenhieb auf Meghans neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" gewertet. Darin ist Paltrow ungeschminkt und im Pyjama zu sehen, wie sie in ihrer Küche Scones, Speck und Eier zubereitet.

Dazu läuft der Song "This Will Be (An Everlasting Love)" von Natalie Cole, der auch im Soundtrack von Meghans neuer Serie vorkommt. Auch andere Elemente wie Paltrows Tasse mit Monogramm und eine Szene mit ihrem Hund erinnern an die Show von Prinz Harrys (40) Ehefrau. Dazu kommentierte Paltrow: "Meine saubere Version eines klassischen Frühstücks: glutenfreie Buttermilchkekse, nicht ganz so perfekt gegarte Spiegeleier und knuspriger Speck."

"Eine andere Frau ist niemals deine Konkurrenz"

In der April-Ausgabe der amerikanischen "Vanity Fair" zeigt sich Paltrow ebenfalls diplomatisch: "Jeder verdient einen Versuch bei allem, was er ausprobieren möchte." Generell werde sie nichts Negatives sagen können über Herzogin Meghans Leistungen. "Ich wurde dazu erzogen, andere Frauen als Freundinnen und nicht als Feindinnen zu sehen. Ich denke, es gibt immer mehr als genug für alle", so Paltrow und fügt hinzu: "Eine andere Frau ist niemals deine Konkurrenz [...] Was für dich richtig ist, wird dich finden." Paltrow verspüre außerdem einen "starken Instinkt", sich für Meghan einzusetzen, wie sie es immer tue, wenn es "Lärm um bestimmte Frauen in der Unterhaltungsbranche gibt".

Im Interview erklärt Paltrow auch, Meghan und Prinz Harry (noch) nicht zu kennen: "Ich habe Meghan getroffen, die wirklich nett zu sein scheint, aber ich kenne sie überhaupt nicht. Vielleicht werde ich versuchen, an ihren Sicherheitsleuten vorbeizukommen und ihnen einen Kuchen bringen." Das gewünschte Treffen der beiden Lifestyle-Unternehmerinnen scheint nun mit Erfolg und Kuchen geklappt zu haben.