Die Trauer wiegt noch schwer: Nur etwa zwei Wochen nach dem Tod ihres Ehemannes ist Dolly Parton (79) wieder aufgetreten. Am 3. März war Carl Thomas Dean im Alter von 82 Jahren verstorben. Nach fast 60 Jahren Ehe trauert die Sängerin, deren größter Hit "Jolene" (1973) einst von ihrem Mann inspiriert wurde, auch öffentlich.

Wie "WSPA" berichtete, zeigte sich der Star nun auch wieder bei einem Event in Tennessee den Fans. Parton trat demnach in ihrer Funktion als Eigentümerin des Dollywood-Themenparks bei der feierlichen Vorschau auf die 40. Saison, die am Samstag offiziell startet, auf. Sie eröffnete demnach die Veranstaltung für Inhaber von Saisonkarten am Freitag, den 14. März, indem sie den Fans zunächst für ihre Anteilnahme, die Blumen und Karten dankte, die sie nach dem Tod ihres Mannes erhielt.

"Natürlich werde ich ihn immer lieben und vermissen", sagte die Musikerin, bevor sie ihre Worte direkt an ihren toten Ehemann richtete, "und ich will, dass du weißt, dass ich dich immer lieben werde".

Einige Tage zuvor widmete Dolly Parton ihrem Ehemann zudem eine neue Ballade mit dem Titel "If You Hadn't Been There" (dt. "Wenn du nicht da gewesen wärst"). Im dazugehörigen Instagram-Post schrieb die Sängerin zu einem gemeinsamen Foto aus früheren Tagen: "Ich verliebte mich in Carl Dean, als ich 18 Jahre alt war. Wir haben 60 wert- und bedeutungsvolle Jahre miteinander verbracht. Wie alle großen Liebesgeschichten enden auch diese nie. Sie leben in der Erinnerung und in Liedern weiter. Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein, und ich widme ihm dieses Lied."