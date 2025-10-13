Doreen Dietel muss "Promi Big Brother" 2025 als Erste verlassen. Nach einer Woche im Container erhielt die Schauspielerin die wenigsten Zuschauerstimmen. Überrascht und enttäuscht zieht sie ihr persönliches Fazit: "Ich stehe unter Schock."

Doreen Dietel (51) ist die erste Kandidatin, die in der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" (Sat.1/Joyn) den Container verlassen musste. Nach rund einer Woche in der Reality-Show war für die Schauspielerin am Sonntagabend Schluss, da sie zu wenige Zuschauerstimmen erhielt und somit die niedrigste Unterstützung unter den nominierten Bewohnerinnen und Bewohnern bekam.

Sieben Bewohner standen zur Wahl Sieben Promis standen zur Wahl: Désirée Nick, Harald Glööckler, Michael Naseband, Karina2you, Satansbratan, Achim Petry und eben Doreen Dietel. Das Publikum sprach sein Machtwort und die Entscheidung überraschte Doreen Dietel offenbar sehr. "Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock", erklärte die 51-Jährige sichtlich enttäuscht beim ihrem Auszug, was auch auf Instagram zu sehen ist. Genau das habe sie nicht gewollt. "Die Erste oder die Letzte - jetzt bin ich halt die Erste, die gehen muss."

Laut Sender war Doreen zuletzt immer wieder im Kreuzfeuer. Die Schauspielerin sei immer wieder bei ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern angeeckt. Nach ihrem Auszug sagte sie Moderator Jochen Schropp (46) vor dem Rohbau dennoch, dass sie sich ihr frühes Aus nicht erklären könne. Sie habe stets versucht, vermittelnd auf die Gruppe einzuwirken und sei nie "hintenrum" gewesen. "Ich habe das alles unterschätzt", so ihr persönliches Fazit.

Wer ist noch dabei?

Nach dem Exit sind bei "Promi Big Brother" 2025 noch folgende Kandidatinnen und Kandidaten noch im Container:

Achim Petry

Andrej Mangold

Christina Dimitriou

Désirée Nick

Erik alias SatansBratan (Erik Seidl)

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

Karina2you (Karina Kipp)

Laura Blond (Laura Lettgen)

Marc Terenzi

Michael Naseband

Paco Herb

Pinar Sevim

Sarah-Jane Wollny

Sat.1 zeigt die nächste Folge am Montag, den 13. Oktober ab 20:15 Uhr im TV, auch über Joyn ist die Show zu sehen. Nach der Ausgabe vom Sonntag dürfte es nun Schlag auf Schlag gehen, schließlich muss die Promiriege vor dem Finale am 20. Oktober noch deutlich ausgedünnt werden.