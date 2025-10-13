Doreen Dietel muss "Promi Big Brother" 2025 als Erste verlassen. Nach einer Woche im Container erhielt die Schauspielerin die wenigsten Zuschauerstimmen. Überrascht und enttäuscht zieht sie ihr persönliches Fazit: "Ich stehe unter Schock."
