Ich meine es wirklich ernst: Rapper Dr. Dre trainiert für Teilnahme an Olympischen Spielen 2028

1 Dr. Dre hat sich viel vorgenommen in den nächsten vier Jahren. Foto: Billy Bennight/AdMedia/ImageCollect

Der Rapper und Musikproduzent Dr. Dre will nach seinem Auftritt im Rahmen der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 mehr: In vier Jahren möchte er selbst als Sportler antreten. In welcher Disziplin? Das dürfte viele überraschen.











Nach Olympia ist vor Olympia. Das denkt sich kein Geringerer als Rapper und Musikproduzent Dr. Dre (59), der schon jetzt für die Olympischen Sommerspiele 2028 trainiert, die in seiner Stadt ausgetragen werden: Los Angeles. Der US-Amerikaner kündigt in einem Video-Interview vollmundig an, teilnehmen zu wollen.