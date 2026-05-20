Seit 2025 ist bekannt, dass der frühere "ran"-Moderator Jo Failer an Alzheimer erkrankt ist. Nun spricht der 53-Jährige offen darüber, wie es sich anfühlt, sich selbst Stück für Stück zu verlieren.
Vor einem Jahr machte Jo Failer (53), früherer Sportjournalist und Moderator des Sportformats "ran", seine Alzheimer-Erkrankung öffentlich. Die Diagnose erhielt er bereits mit 51 Jahren. Nun spricht er in der "Bild"-Zeitung offen über sein Leben mit der Krankheit: "Ich sterbe nicht, ich löse mich langsam auf."