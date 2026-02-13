Ich liebe diese Stadt so sehr: Fran Drescher bezaubert beim Wiener Opernball

Prominente Gesichter beim 68. Wiener Opernball: Fran Drescher erschien mit ihrer Gastgeberin Jacqueline Lugner, der Tochter der verstorbenen Opernball-Ikone Richard Lugner. Drescher strahlte in einem eleganten Look in Schwarz.

Am Donnerstagabend zeigte sich die Prominenz beim 68. Wiener Opernball. Fran Drescher (68), Stargast von Richard Lugners (1932-2024) Tochter Jacqueline (32), sorgte mit ihrem eleganten Outfit für Aufsehen. Die US-Schauspielerin trug ein schwarzes Jackett ohne Top darunter, kombiniert mit einem passenden Maxirock. Laut "oe24" stammt die Kombination von Dolce & Gabbana. Ein funkelndes Choker-Halsband und Statement-Ohrringe setzten glamouröse Akzente. Ein hoher Pferdeschwanz und ein Abend-Make-up komplettierten den Look.

Ihre Gastgeberin Jacqueline Lugner erschien in einem eisblauen Kleid mit viel Glitzer und Federn am Rock. Sie war nicht Dreschers einzige Begleitung: Auch Ex-Mann Peter Marc Jacobson (68) zeigte sich beim Opernball.

Fran Drescher ist verliebt in Wien

Bevor Drescher in der "Lugner City"-Loge Platz nahm, schwärmte sie im Interview mit dem ORF über ihre Liebe zu Wien. "Ich freue mich sehr, hier zu sein", erklärte sie freudestrahlend. "Ich liebe diese Stadt so sehr", sagte die "Die Nanny"-Schauspielerin und betonte, dass sie dankbar für die Einladung sei. In Wien habe sie schon das Essen, die Kunst und die Musik genießen können.

Schon in einem Instagram-Clip, mit dem ihr Auftritt als Gast angekündigt wurde, hatte sie ihre Begeisterung für die Stadt gezeigt. "Ratet mal, ich komme nach Wien", verkündete sie. Sie freue sich darauf, alle "in einer meiner Lieblingsstädte" zu treffen.

Mit der Einladung von Fran Drescher führt Jacqueline Lugner eine Tradition ihres Vaters fort. Der Bauunternehmer Richard Lugner war viele Jahre mit internationalen Stars zum Opernball erschienen - darunter mit Pamela Anderson, Joan Collins, Sophia Loren und Claudia Cardinale.

Sharon Stone flüchtete noch vor Beginn

Als zweiter großer Star des Abends war Sharon Stone (67) angekündigt, die gemeinsam mit "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer erscheinen sollte. Doch laut österreichischen Medien verließ sie den Opernball kurz nach ihrer Ankunft wieder: Inmitten der vielen Gäste soll die US-Schauspielerin eine Panikattacke erlitten und sich in ihr Hotel zurückgezogen haben.