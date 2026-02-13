Ich liebe diese Stadt so sehr: Fran Drescher bezaubert beim Wiener Opernball

Prominente Gesichter beim 68. Wiener Opernball: Fran Drescher erschien mit ihrer Gastgeberin Jacqueline Lugner, der Tochter der verstorbenen Opernball-Ikone Richard Lugner. Drescher strahlte in einem eleganten Look in Schwarz.
Am Donnerstagabend zeigte sich die Prominenz beim 68. Wiener Opernball. Fran Drescher (68), Stargast von Richard Lugners (1932-2024) Tochter Jacqueline (32), sorgte mit ihrem eleganten Outfit für Aufsehen. Die US-Schauspielerin trug ein schwarzes Jackett ohne Top darunter, kombiniert mit einem passenden Maxirock. Laut "oe24" stammt die Kombination von Dolce & Gabbana. Ein funkelndes Choker-Halsband und Statement-Ohrringe setzten glamouröse Akzente. Ein hoher Pferdeschwanz und ein Abend-Make-up komplettierten den Look.