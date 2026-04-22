Ich liebe dich wahnsinnig!: Kaley Cuoco und Tom Pelphrey teilen süße Postings zum Jahrestag

Das verlobte Schauspielerpaar Kaley Cuoco und Tom Pelphrey feiert seinen vierten Jahrestag mit liebevollen Instagram-Posts. Kaley schwärmt: "Ich hätte mir dieses Leben nie erträumen können", während Tom seine Liebe für "all den Kitsch und die lustigen Momente" gesteht.

Kaley Cuoco (40) und ihr Verlobter Tom Pelphrey (43) feierten am 21. April ihren vierten Jahrestag. Auf Instagram teilten die Eltern der dreijährigen Matilda liebevolle Einblicke in ihren Alltag und drückten in rührenden Worten ihre Liebe füreinander aus.

Kaley Cuoco teilte ein Polaroidfoto, auf dem sie sich liebevoll an ihren Verlobten schmiegt. Zusätzlich zeigte sie einen Blumenstrauß mit weißen Rosen, in dem eine liebevolle Notiz von Tom Pelphrey zu lesen war: "Alles Gute zum Jahrestag. Vier Jahre, wie die Zeit vergeht. Ich liebe dich, Tom."

Zu ihrem Instagram-Post schrieb Cuoco: "Ich habe dich heute vor vier Jahren kennengelernt, und wow, ich hätte mir dieses Leben nie erträumen können. Ich liebe dich, Tom." Sie fügte hinzu: "Durch alle Höhen und Tiefen, durch jedes Lachen und jede Träne, mit jeder Faser meines Seins."

"Liebe dich für all den Kitsch und die lustigen Momente"

Tom Pelphrey veröffentlichte ein Bild, auf dem das Paar in nahezu identischen, braunen Pullovern und Hosen zu sehen ist. Der Partnerlook war laut dem Schauspieler ein reiner Zufall: "Vor ein paar Tagen machten wir uns bereit für ein Abendessen mit Freunden, und ganz unbewusst trugen wir fast die gleichen Klamotten." Er fügte liebevoll hinzu: "Ich liebe dich. Für all den Kitsch, die lustigen Momente, die schweren Zeiten und jede Lebensphase."

Außerdem verriet er im Text, dass sich die beiden vor genau vier Jahren in New York bei der Premiere der vierten Staffel von "Ozark" kennenlernten. Cuoco kommentierte den Beitrag mit: "Ich liebe dich wahnsinnig!"

Das Schauspielerpaar machte seine Beziehung im Mai 2022 offiziell. Im März 2023 kam Tochter Matilda zur Welt. Im August 2024 verlobte sich das Paar - die Hochzeit steht noch aus.