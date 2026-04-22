Ich liebe dich wahnsinnig!: Kaley Cuoco und Tom Pelphrey teilen süße Postings zum Jahrestag

Das verlobte Schauspielerpaar Kaley Cuoco und Tom Pelphrey feiert seinen vierten Jahrestag mit liebevollen Instagram-Posts. Kaley schwärmt: "Ich hätte mir dieses Leben nie erträumen können", während Tom seine Liebe für "all den Kitsch und die lustigen Momente" gesteht.
Kaley Cuoco (40) und ihr Verlobter Tom Pelphrey (43) feierten am 21. April ihren vierten Jahrestag. Auf Instagram teilten die Eltern der dreijährigen Matilda liebevolle Einblicke in ihren Alltag und drückten in rührenden Worten ihre Liebe füreinander aus.