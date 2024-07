Ich liebe dich so sehr: Paul Walkers Tochter Meadow gratuliert Vin Diesel

Der viel zu frühe Unfalltod Paul Walkers (1973-2013) war ein schwerer Schicksalsschlag für seine damals erst 15-jährige Tochter Meadow Walker (25). Doch fast elf Jahre nach dem Tod des "Fast & Furious"-Stars besteht noch immer eine enge Verbundenheit zwischen Meadow und Vin Diesel (57), dem anderen Schwergewicht der ikonischen Autorennsport-Filmreihe. So gratulierte das Model erst vor wenigen Tagen Diesel zu seinem 57. Geburtstag.

Meadow Walker: "Ich liebe dich so sehr"

"Alles Gute zum Geburtstag, Vin Diesel", schrieb Walker in einer Instagram-Story am 18. Juli, und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr." Dazu teilte sie ein Bild, das sie mit Diesel bei der Premiere des zehnten "Fast & Furious"-Teils im vergangenen Jahr in Rom zeigt. Walker spielte auch eine kleine Rolle in "Fast & Furious 10".

Vin Diesel und Meadow Walker verbindet seit dem Tod Paul Walkers eine enge Freundschaft. So bezeichnete die heute 25-Jährige Diesel und seine Tochter Hania Riley Sinclair (16) etwa im Jahr 2021 auf Instagram als "Familie", wie die britische "Daily Mail" berichtet.

Der "Fast & Furious"-Star selbst kommentierte indes zu Meadow Walkers 21. Geburtstag in dem sozialen Netzwerk: "Ich könnte sagen, dass ich so stolz auf die Person bin, zu der du dich entwickelst... aber die Wahrheit ist, dass ich immer stolz auf dich war. Alles Gute zum Geburtstag, Meadow!"

Paul Walkers tragischer Tod

Action-Star Paul Walker, einer der Hauptdarsteller der "Fast & Furious"-Filmreihe, verstarb am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren, als ein roter Porsche Carrera GT, den sein Freund Roger Rodas (1975-2013) steuerte, in Santa Clarita nördlich von Los Angeles in einen Laternenpfahl und zwei Bäume krachte.

Rodas, wie Walker selbst ein Auto-Enthusiast, war vermutlich mit einer Geschwindigkeit von 130 bis 150 Kilometern pro Stunde unterwegs - bei dort erlaubten 72 Kilometern pro Stunde. Neben der überhöhten Geschwindigkeit spielten möglicherweise auch alte Reifen eine Rolle bei dem fatalen Crash, der Rodas und Walker ihr Leben kostete. Walker war vermutlich noch einige Zeit in dem brennenden Frack gefangen, und starb letztlich auch an in diesem Zeitraum erlittenen Verbrennungen.