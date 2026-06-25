Ich liebe dich so sehr: Nächster Seitenhieb? Brooklyn Beckham gratuliert seinem Schwiegervater

Ob das in Großbritannien Anklang findet? Nach dem Zerwürfnis von Brooklyn Beckham mit seinen Eltern hat der Sohn von David und Victoria Beckham seinen Schwiegervater hochleben lassen.
Nach den öffentlichen Vorwürfen Brooklyn Beckhams (27) gegen seine Eltern wirkt eine neue Story des Sohnes von David (51) und Victoria Beckham (52) bei Instagram wie ein Seitenhieb. Brooklyn, der seit April 2022 mit seiner Partnerin Nicola (31) verheiratet ist, hat seinen Schwiegervater zu dessen Geburtstag hochleben lassen. Die Feier zum 50. Geburtstag seines eigenen Vaters hat er im vergangenen Jahr nicht besucht.