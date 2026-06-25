Ich liebe dich so sehr: Nächster Seitenhieb? Brooklyn Beckham gratuliert seinem Schwiegervater

Ob das in Großbritannien Anklang findet? Nach dem Zerwürfnis von Brooklyn Beckham mit seinen Eltern hat der Sohn von David und Victoria Beckham seinen Schwiegervater hochleben lassen.

Nach den öffentlichen Vorwürfen Brooklyn Beckhams (27) gegen seine Eltern wirkt eine neue Story des Sohnes von David (51) und Victoria Beckham (52) bei Instagram wie ein Seitenhieb. Brooklyn, der seit April 2022 mit seiner Partnerin Nicola (31) verheiratet ist, hat seinen Schwiegervater zu dessen Geburtstag hochleben lassen. Die Feier zum 50. Geburtstag seines eigenen Vaters hat er im vergangenen Jahr nicht besucht.

"Alles Gute zum Geburtstag, Nelson", schreibt Brooklyn Beckham in der Story zu einem gemeinsamen Foto an Nelson Peltz (84) gerichtet. Weiter ehrt er den Milliardär und Vater von Nicola mit den Worten: "Ich liebe dich so sehr. Ich bin so glücklich darüber, dass ich dich heute feiern konnte. Danke, dass du der beste Schwiegervater bist."

Was ist bei den Beckhams passiert?

Die Hochzeit von Brooklyn und Nicola gilt nach zahlreichen Medienberichten als einer der Auslöser für einen seit Jahren schwelenden Streit zwischen Brooklyn Beckham und seiner Familie. Im Januar 2026 hatte er öffentlich mit seinen Eltern abgerechnet. Ebenfalls in seinen Storys bei Instagram hatte der älteste Sohn des Paares schwere Anschuldigungen gegen Victoria und David Beckham erhoben. Er behauptete unter anderem, dass sie über einen langen Zeitraum gezielt seine Beziehung mit seiner Ehefrau zerstören wollten.

Brooklyn Beckham habe "jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten", schrieb er damals. Leider seien seine Eltern weiter an die Presse gegangen und daher habe er keine andere Wahl, als selbst zu sprechen. Er machte unmissverständlich klar: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein."

Schon zuvor hatte es Spekulationen über eine angeblich angespannte Beziehung von Brooklyn Beckham und seiner Ehefrau zu seinen Eltern gegeben. Vor allem gab es zahlreiche Vermutungen im Rahmen des 50. Geburtstages von David Beckham Anfang Mai 2025. Weder Brooklyn noch Nicola wurden auf der Feier gesichtet.