Ich liebe dich: Nicola Peltz teilt romantisches Video mit Brooklyn Beckham

Kurz nachdem sich Victoria und David Beckham gemeinsam mit ihren drei jüngeren Kindern in Paris gezeigt haben, machte Nicola Peltz mit einem liebevollen Pärchen-Video inklusive Liebeserklärung auf sich aufmerksam. Die Fronten zwischen den beiden Lagern scheinen sich weiter zu verhärten.

Zufall oder nicht? Nicola Peltz (31) hat ein romantisches Video mit Ehemann Brooklyn Beckham (26) geteilt - ausgerechnet an dem Abend, als der Rest des Beckham-Clans in Paris unterwegs war. Damit wird die Spaltung der berühmten Familie erneut überdeutlich.

Öffentliche Liebeserklärung an Brooklyn Beckham Peltz teilte auf TikTok eine liebevolle Videomontage, die das Paar in verschiedenen Situationen zeigt. Zu den Klängen von Coldplays Hit "Yellow" sieht man die beiden, wie sie gemeinsam romantische Mahlzeiten genießen, mit Wein anstoßen, Küsse austauschen, einen Spaziergang machen und mit ihrem Hund kuscheln. Dazu fügte die US-amerikanische Schauspielerin noch eine öffentliche Liebeserklärung an ihren Liebsten hinzu: "Ich liebe dich, Brooklyn Beckham." Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, präsentiert sich damit als starke Einheit.

Großer Abend für Victoria Beckham in Paris

Auf der anderen Seite des Atlantiks hingegen demonstrierten auch die restlichen Beckhams Zusammenhalt. In Paris traten Brooklyns Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) am Montag gemeinsam mit den drei anderen Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) auf. Auch die Freundinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel, waren in der Stadt der Liebe mit von der Partie. Alle unterstützten Victoria Beckham bei einem wichtigen Anlass: Sie wurde von der französischen Kulturministerin zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur ernannt.

Die Designerin ist durch das sechsseitige Instagram-Statement, in dem Brooklyn Beckham am 19. Januar mit seinen Eltern abrechnete, in den Fokus der Familienfehde geraten. Ihr ältester Sohn warf ihr vor, "unangemessen" mit ihm während seiner Hochzeit getanzt zu haben. Bislang haben weder Victoria noch David Beckham darauf reagiert und absolvieren weiter Termine, als wäre nichts gewesen.