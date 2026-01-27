Ich liebe dich: Nicola Peltz teilt romantisches Video mit Brooklyn Beckham

Kurz nachdem sich Victoria und David Beckham gemeinsam mit ihren drei jüngeren Kindern in Paris gezeigt haben, machte Nicola Peltz mit einem liebevollen Pärchen-Video inklusive Liebeserklärung auf sich aufmerksam. Die Fronten zwischen den beiden Lagern scheinen sich weiter zu verhärten.
Zufall oder nicht? Nicola Peltz (31) hat ein romantisches Video mit Ehemann Brooklyn Beckham (26) geteilt - ausgerechnet an dem Abend, als der Rest des Beckham-Clans in Paris unterwegs war. Damit wird die Spaltung der berühmten Familie erneut überdeutlich.