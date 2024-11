Ich liebe den Lifestyle hier: Jan Hofer schwärmt von seinem neuen Leben auf Mallorca

Jan Hofer (74) kommt aus dem Schwärmen über seine neue Heimat Mallorca gar nicht mehr heraus. "Ich liebe den Lifestyle hier. Alles ist heller, leichter, entspannter als in Deutschland", sagte er dem Magazin "Bunte" im Interview. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Phong Lan (46) und dem neunjährigen Sohn Henry das ganze Jahr in Palma. Schon seit 35 Jahren besitzt der ehemalige Nachrichtensprecher ein Apartment auf der Insel.

Seine Frau hat ihren Job in einem Verlag in Hamburg mittlerweile aufgegeben und arbeitet jetzt als Social-Media-Managerin ihres Mannes ganzjährig auf Mallorca. "Meine Frau liebt das Leben auf Mallorca jetzt mindestens so sehr wie ich. Sie möchte hier nicht mehr weg und auch Henry ist superhappy", so Hofer weiter.

Lesen Sie auch

Jan Hofer will die Zeit mit seinem Sohn genießen

Jan Hofer, der bis 2020 jahrzehntelang die "Tagesschau" moderierte, möchte die Zeit mit seinem Nesthäkchen optimal nutzen. Die Entscheidung für die Auswanderung sei deshalb auch eine Entscheidung für seinen Sohn. Wie seine älteren Kinder solle auch sein Jüngster eine gute Ausbildung ohne finanzielle Einschränkungen erhalten. "Da ich unter Umständen nicht mehr in der Lage sein werde, das so lange machen zu können, wollte ich ihm schon zu Schulzeiten eine internationale Ausbildung ermöglichen. Weiß ja keiner, wie viel Zeit einem hier geschenkt wird", so Hofer. Weil er in der Kindheit seiner älteren Kinder aus erster Ehe nicht so "präsent" war, wolle er Henry "intensiver begleiten".

"Unser Sohn geht hier auf eine tolle Schule, spricht inzwischen fließend Spanisch und Englisch, denn der Unterricht dort ist zweisprachig." Auch seine Eltern lernen die Sprache fleißig in Kursen. "Wir wollten nicht in einer deutschen Bubble auf Mallorca leben, sondern uns wirklich integrieren", bekräftigte Phong Lan Hofer.

Präsenz in Deutschland ist Jan Hofer wichtig

Trotz seines neuen Lebensmittelpunkts will Jan Hofer die Zelte in seinem Heimatland nicht ganz abbrechen und "werde weiterhin für einzelne Projekte nach Deutschland fliegen". "Eine gewisse Präsenz in Deutschland ist wichtig, wenn man weiter in den Medien arbeiten möchte", betonte er. Mit dem Wort Ruhestand könne er sowieso nichts anfangen. "Ich bin trotzdem nicht in Rente, das Wort finde ich schrecklich". Der 74-Jährige wolle möglichst lange aktiv bleiben und "weiter am Leben teilhaben".

Jan Hofer moderierte von 1985 bis 2020 die "Tagesschau", 2004 wurde er zum Chefsprecher der Nachrichtensendung. Danach präsentierte er drei Jahre lang "RTL Direkt". Mit seiner Frau ist Hofer seit 2014 liiert, vier Jahre später heirateten sie. Aus seiner ersten Ehe mit der Schlagersängerin Anne-Karin (76) hat er drei erwachsene Kinder.