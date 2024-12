Ich liebe das Leben-Abschiedstournee : Vicky Leandros verabschiedet sich in Berlin mit letztem Konzert

1 Vicky Leandros hat ihre Abschiedstournee in Berlin beendet. Foto: Wolfgang Wilde

Die griechisch-deutsche Sängerin Vicky Leandros hat mit einem letzten Konzert in Berlin das Ende ihrer "Ich liebe das Leben"-Abschiedstournee gefeiert. Die Show hatte im Oktober aufgrund einer Erkrankung verschoben werden müssen.











Seit Herbst 2023 war Vicky Leandros (72) auf großer Abschiedstournee: Diese hat nun mit einem letzten Konzert in Berlin ihren krönenden Abschluss gefunden. Der Berliner Termin ihrer "Ich liebe das Leben"-Konzertreihe hatte im Oktober verschoben werden müssen. Wie der Veranstalter am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, feierte die Sängerin am Dienstag mit der Nachhol-Show im Berliner Tempodrom nun das Ende ihrer ausverkauften Tour. Diese hatte sie in den letzten Monaten durch den deutschsprachigen Raum und Europa geführt.