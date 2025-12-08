David Beckham schreibt mit Inter Miami Fußballgeschichte: Das Team gewann das Major-League-Soccer-Finale. Ehefrau Victoria feierte nicht nur auf dem Spielfeld mit, sondern widmete ihrem Liebsten auch in den sozialen Netzwerken rührende Zeilen.
Victoria Beckham (51) schwärmt nach dem MLS-Cup-Sieg von Inter Miami von ihrem Ehemann David (50). Sein Team mit Superstar Lionel Messi (38) holte am Wochenende den Titel in der US-amerikanischen Major League Soccer. Die Familie feierte im Stadion mit - allerdings ohne Sohn Brooklyn (26).