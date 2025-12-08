David Beckham schreibt mit Inter Miami Fußballgeschichte: Das Team gewann das Major-League-Soccer-Finale. Ehefrau Victoria feierte nicht nur auf dem Spielfeld mit, sondern widmete ihrem Liebsten auch in den sozialen Netzwerken rührende Zeilen.

Victoria Beckham (51) schwärmt nach dem MLS-Cup-Sieg von Inter Miami von ihrem Ehemann David (50). Sein Team mit Superstar Lionel Messi (38) holte am Wochenende den Titel in der US-amerikanischen Major League Soccer. Die Familie feierte im Stadion mit - allerdings ohne Sohn Brooklyn (26).

"Du inspirierst mich jeden Tag" Am Samstag hatte Inter Miami, bei dem David Beckham Miteigentümer ist, 3:1 gegen die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller (36) gewonnen. Ehefrau Victoria, die Söhne Romeo (23) und Cruz (20) sowie Tochter Harper (14) waren im Chase Stadium in Fort Lauderdale dabei. Auf ihrer Instagram-Seite blickte die Modedesignerin später auf den Triumph zurück. Sie postete ein Pärchenbild sowie zwei Familienfotos mit dem Pokal auf dem Spielfeld. Dazu schrieb sie an ihren Mann gerichtet: "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, David."

Er habe einen "Riesentraum" gehabt und ihn dank harter Arbeit und Beharrlichkeit wahrgemacht. Er habe nicht auf ein "Nein" gehört und sei nun als Miteigentümer ein MLS-Pokalsieger. "Du inspirierst mich jeden Tag," betonte sie und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr!!! Herzlichen Glückwunsch."

Das Powerpaar ist seit 1999 verheiratet und hat sich schon durch viele berufliche und private Höhen und Tiefen begleitet. Die Beckhams haben vier Kinder, doch das Verhältnis zum ältesten Sohn Brooklyn gilt seit Längerem als schwierig. Er fehlte in diesem Jahr nicht nur bei David Beckhams 50. Geburtstag im Mai, sondern auch bei weiteren Feiern und Familienurlauben.

Brooklyn Beckham kocht Zwiebelsuppe

Auch beim Fußballfinale, das den jüngsten Karrierehöhepunkt für David Beckham darstellte, war er im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht dabei. Während seine Familie im Stadion mitfieberte und schließlich jubelte, teilte Brooklyn Beckham ein neues Kochvideo, in dem er seinen Fans zeigte, wie man eine französische Zwiebelsuppe zubereitet.