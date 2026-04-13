Ich kann ihm nicht helfen: Sarah Connor sorgt mit Buckelwal-Post für hitzige Debatte im Netz

Der in der Ostsee gestrandete Wal sorgt weiterhin für kontroverse Debatten - so auch im Kommentarbereich von Sängerin und Umweltaktivistin Sarah Connor.
Musikerin Sarah Connor (45) setzt sich schon lange für die Umwelt ein, darunter speziell auch für den Meeresschutz. Mit PETA Deutschland brachte sie Kampagnen gegen den Walfang auf Strecke, 2024 gründete sie gemeinsam mit Janek Andre die Stiftung Iberian Orca Guardians zum Schutz von Orcas. Ihr Engagement ist natürlich auch ihren zahlreichen Fans auf Instagram nicht verborgen geblieben - und die sehen Connor offenbar zunehmend in der Verantwortung, dem vor der Ostseeinsel Poel gestrandeten Buckelwal zu helfen. Hierzu veröffentlichte die Sängerin nun einen ausführlichen Post, der zu einer hitzigen Diskussion im Kommentarbereich geführt hat.