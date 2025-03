Ich kann es kaum glauben: Kelly Clarkson feiert 1.000 Folgen The Kelly Clarkson Show

Kelly Clarkson (42) hat einen Meilenstein ihrer gleichnamigen Show gefeiert. Seit mehreren Jahren unterhält die Sängerin ihre Fans mit der "The Kelly Clarkson Show". Nun stand sie zum 1.000 Mal für ihr Format vor der Kamera. "Unsere Show feierte am 9. September 2019 mit der Hilfe einiger guter Freunde Premiere. In den darauffolgenden fünfeinhalb Jahren haben wir 999 Folgen produziert. Ich kann es kaum glauben, dass dies die 1.000 ist", zeigte sich Clarkson am 20. März zu Beginn ihrer Jubiläumssendung emotional.

Sie und ihr Publikum haben "unglaublich talentierte Menschen, unzählige große Stars und inspirierende Alltagshelden" kennengelernt, erinnerte sich Clarkson und betonte zudem: "Wir haben eine Gemeinschaft aufgebaut und uns gegenseitig durch viele Höhen und Tiefen unterstützt - auch viele persönliche Höhen und Tiefen." "1.000 Folgen lang haben wir zusammen gelacht, bei schönen Geschichten geweint, mit anderen gesungen, getanzt, gefeiert und an Wettkämpfen teilgenommen. [...] Rückblickend sind wir alle unglaublich stolz auf das, was wir aufgebaut und geschaffen haben", so Clarkson.

Tyler Perry und Co. feierten mit ihr

Wie unter anderem das Magazin "People" berichtet, zelebrierten Clarkson und ihr Publikum das Jubiläum gemeinsam mit Schauspieler Tyler Perry (55). Auch "Tomb Raider"-Darstellerin Alicia Vikander (36) war zu Gast, die anlässlich der Sondersendung Lakritz, eine schwedische Süßigkeit, für Clarkson zum Probieren mitbrachte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das venezolanische Duo Mau y Ricky, das seine neueste Single "Noche de Luna" vorstellte und Clarkson einen Rum schenkte.

Am Ende wurde die 42-Jährige mit einer Video-Montage überrascht, in der Clips ihrer Kinder, Tochter River (10) und Sohn Remington (8), zu sehen waren, die im Laufe der Jahre mehrmals in der Talkshow auftraten. "River und Remy, ich liebe euch so sehr. Ich bin so stolz auf euch beide", schwärmte Clarkson mit Tränen in den Augen.