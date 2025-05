Ich hatte nur Angst vor der Reaktion: Diane von Fürstenbergs Ehemann macht Homosexualität öffentlich

Mit 83 Jahren spricht Barry Diller, der Ehemann von Diane von Fürstenberg (78), erstmals offen über seine sexuelle Orientierung - und räumt mit langjährigen Spekulationen auf. In einem ausführlichen Essay im "New York Magazine" bestätigt er seine Homosexualität, betont aber gleichzeitig die tiefe Liebe zu der Modeschöpferin. "Ich habe nie meine grundlegende sexuelle Orientierung infrage gestellt", schreibt Diller. "Ich hatte nur Angst vor der Reaktion anderer."

Diller führte ein Leben im Verborgenen

In seinem Beitrag beschreibt Diller die Schwierigkeiten, die er als homosexueller Mann in der Unterhaltungsindustrie der 1960er- und 1970er-Jahre erlebte. Er spricht von einer "tyrannischen Angst vor Entdeckung", die sein persönliches Leben stark einschränkte. Trotz des beruflichen Erfolgs lebte der Medienmogul ein "größtenteils karges und arbeits-bestimmtes Dasein".

Lesen Sie auch

Der Milliardär erklärt, dass er in seiner Jugend bereits mit Männern verkehrte und sich in Hotels und angemieteten Wohnungen versteckte. Dass er ein "vorgetäuschtes Leben" führen musste, belastete ihn sehr. "Ich lebte mit dem Schweigen, aber nicht mit der Heuchelei", schreibt Diller über seine selbst auferlegten Regeln. "Ich würde niemals so tun, als ob. Ich würde nichts tun, um jemanden glauben zu lassen, ich würde ein heterosexuelles Leben führen."

Große Liebe zu Diane von Fürstenberg

Obwohl er sich seiner Homosexualität immer sicher gewesen sei, sei die Liebe zu Diane von Fürstenberg dennoch echt. "Es gab zwar viele Männer in meinem Leben, aber nur eine Frau, und die kam erst mit 33 Jahren in mein Leben", so Diller. Die Beziehung zu der Designerin habe "viele komplexe Aspekte", mit denen er selbst niemals gerechnet habe: "Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Teil meines Lebens Verwirrung und viele Spekulationen ausgelöst hat. Eine Beziehung, die mit Gleichgültigkeit begann und sich dann zu einer Romanze entwickelte, die für uns so natürlich war wie das Atmen, überraschte uns und alle anderen. Es ist wirklich das Wunder meines Lebens."

In dem Beitrag berichtet Barry Diller schließlich ausführlich über die ungewöhnliche Liebesgeschichte, die bereits 1974 bei einem Dinner begann. "Es war sofort eine Explosion ungezügelter Leidenschaft, die sich über Jahre fortsetzte", beschreibt er die Anfänge ihrer Beziehung. "Und ja, ich mochte auch Männer, aber das stand nicht im Konflikt mit meiner Liebe zu Diane. Ich kann es mir selbst oder der Welt nicht erklären. Es ist einfach passiert, ohne Motiv oder Manipulation."

Fürstenberg und Diller waren anschließend zunächst bis 1981 ein Paar, trennten sich aber nach ihrer Affäre mit Schauspieler Richard Gere (75). Erst zehn Jahre später fanden sie wieder zueinander und heirateten am 2. Februar 2001, 26 Jahre nach ihrem ersten Treffen.

"Heute hat er sich der Welt geöffnet"

Diane von Fürstenberg reagiert gelassen auf das Essay ihres Mannes. In einem Interview mit der "New York Times", das kurz nach der Veröffentlichung erschien, sagt die Künstlerin, dass sie den Text nicht als Coming-out betrachte, sondern als Dillers Weg, die Wahrheit zu erzählen. "Für mich ist das Geheimnis, das Leben und die Liebe zu ehren, niemals zu lügen", erklärt sie. "Heute hat er sich der Welt geöffnet. Mir gegenüber hat er sich vor 50 Jahren geöffnet."

"Wir mussten nie über unsere Beziehung sprechen, wir haben unsere Beziehung gelebt", betont von Fürstenberg weiter. Deswegen hätten ihnen auch die Spekulationen über Dillers Sexualität nie etwas anhaben können. Das bekräftigt auch Diller in seinem Essay: "Was andere denken, irritiert uns manchmal, amüsiert uns aber meistens. Wir wissen es, unsere Familie weiß es, und unsere Freunde wissen es. Der Rest ist Geschwätz."